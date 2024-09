Oláh Kálmán Junior Príma Díjas jazz-szaxofonművész már korán nagy érdeklődést mutatott a klasszikus és a jazz-zene iránt. Édesapjával, id. Oláh Kálmánnal és bátyjával, Oláh Krisztián zongoraművészekkel számos olyan formáció tagja, akik mind a hazai, mind a külföldi koncerttermek állandó neves fellépői, művészei. Célja, hogy formációjára írt kompozícióit, művészi és zeneszerzői munkásságát minél szélesebb körben bemutathassa.

Kiss Péter Fotó: Szili Tamas

A vasárnapi koncertet Kiss Péter harmonikaművész vezeti fel, aki hét éves korában beleszeretett a harmonikába, ezért hamarosan megkezdte tanulmányait a Sándor Frigyes Zeneiskolában, majd 2016-ban sikeresen felvételizett a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium harmonika szakára. Érettségi után Olaszországba ment, és 2020 óta a firenzei Luigi Cherubini Konzervatórium tanulója, ahol Ivano Battiston professzor irányítása alatt tanul.

Az Oláh Kálmán Quartet (Oláh Kálmán Jr. – szoprán szaxofon, Molnár Sándor - tenor szaxofon, Oláh Krisztián – zongora, Jónás Géza – bőgő, Márkosi András – dob) egy egészen friss műsorral érkezik a kulcsi Duna-partra.

A koncert alkalmával Kulcson első ízben mutatkozik be kiállítással Kádár Tamás festőművész, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerezte diplomáját. Képeit többek között kiállították már Szentendrén, a Közlekedési Múzeumban és Olaszországban is.

Ifjabb Oláh Kálmánról így ír a papageno.hu a vele készült beszélgetésben: "Noha jóformán már születése előtt szövetségre lépett a muzsikával, hangszeres „elköteleződését” egy édesanyjához kapcsolódó családi anekdota őrzi. A bebop hatások éppúgy formáltak zenei ízlésvilágán, mint például Bach improvizatív megnyilvánulásai. A sok izgalmas impulzus, tapasztalat és inspiráció után, most úgy érzi, hogy megérett az idő egy új zenekari építkezésre zenésztársaival."

Ifjabb Oláh Kálmán Junior Prima díjas szaxofonművész: "Nagyon hálás vagyok és rendkívül szerencsésnek érzem magam, amiért zenészcsaládba születtem. Klasszikus és a jazz zene ötvözetében nőhettem fel, folyamatosan muzsika vett körül, ez pedig óriási hatást gyakorolt rám. Rengeteg koncertre vittek a szüleim, így a zene szeretete nagyon korán kialakult bennem. Ebből adódóan természetesnek éreztem, hogy zenei pályára lépjek, és elkezdtem zongorán tanulni. Meg kell jegyeznem, hogy nem volt ebben semmiféle külső kényszer, örülök, hogy egyszerűen csak hagyták, hogy a magam útját járjam. A zene szeretete szerintem nem feltétlenül természetes, vagy szerves folyamat egy zenész családban, arra is van példa, amikor a gyerekben inkább ellenkezés vagy lázadás jelenik meg...

...Eredetileg kvartett volt ez a formáció, amivel 2016-ban a Müpa Jazz Show Case-en közönségdíjat nyertünk. Számos projektben vettem részt az elmúlt évek során, és most érzem azt, hogy szeretnék több időt és energiát fektetni a zenekari alakulásra, munkákra. Elérkezett az idő, hogy kibontakoztassam a saját zeneiségem egy önálló formációban, és az eddigi impulzusokatás hatásokat fel tudjam zeneileg dolgozni a többiekkel. Ezért is alakult kvintett a kvartettből. Bőgőn Jónás Géza, dobon Márkosi András, tenorszaxofonon Molnár Sándor, zongorán Oláh Krisztián játszik. Mindenkivel személyesen is jó baráti kapcsolatot ápolok, ami szerintem elengedhetetlen a felhőtlen együtt muzsikáláshoz."