A Cimbora fát éppen 20 évvel ezelőtt ültették. Törökné Antal Mária gyermekkönyvtáros, a Cimboraklub vezetője arra gondolt, amikor egyéves lett a klub, hogy milyen remek lenne, ha az évfordulóra ültetnének egy fát, aminek a munkálataiban összedolgoznak, lelkesíti őket, hogy ők nevelik és nem utolsó sorban a környezetet is védik. Megkeresték a város legjobb szakemberét, Éberhardt Béla erdészt, aki az önkormányzat akkori zöldfelületi munkatársával, Szendrődi Tiborral megbeszélte, hogy a Cimborafa legyen egy ezüst hárs (Tilia tomentosa, Tilia argentea), ami a Kárpát-medencében is honos, magas termetű, szabályos alakú fafajta. Amikor a könyvtár mellé került, akkor már hároméves csemete volt. Nyitrai Mihály megfaragta mellé a kopjafát, a Baracsi úti Arborétumból pedig farönköket kaptak ülőkének.

Fotó: Laczkó Izabella

Mára már a gondos apró kezeknek köszönhetően terebélyesre nőtt, rendszeresen zenélnek, mesélnek alatta a Cimborák, immár 5. alkalommal rendezték meg az indián nyárban a zenélés a fa alatt eseményét.

Ez a faültetés nem volt egyedi eset, amikor öt éves volt a Cimbora Klub, akkor azok az az öt iskola, ahonnan a legtöbb cimbora csatlakozott hozzájuk, kapott egy-egy fát, amit ott ültettek el.

Idén aztán Éberhardt Bélával összebeszéltek és Szmodics László közreműködésével benevezték az Ökotárs Alapítvány az Év Fája versenyére. Nem is akármilyen eredménnyel, ugyanis bekerült a döntőbe. Az alapítvány munkatársai a döntősöknek tartottak egy online képzést, megmutatva az ebben rejlő lehetőségeket, többek közt azt is, hogy a korábbi győztesek milyen kisfilmet készítettek. Nosza, itt is nekiálltak a filmkészítésnek, természetesen egy egykori cimborával, Rostási Ádámmal, így már a Cimbora fának is van saját filmje.

A szavazás szeptember 30-án zárul és most, három héttel előtte már a harmadik helyen áll a dunaújvárosi fa., de a cél az első helyezés lenne, ami nem elérhetetlen, főleg annak tükrében, hogy a jelenlegi első helyezett egy Bodrogközi, 900 lakosú kis település, mégpedig 1900 szavazattal. Dunaújváros lélekszáma megközelíti a 47 ezret, a szavazatok száma mégis csak 870-nél tart. Nagyon könnyű lenne a dobogó tetejére kerülni egy kis összefogással. Marcsi néni már mindenkit igyekezett szavazásra bírni, akit csak ismer, de ennél többre lenne szükség.

Az izgalmak fokozása végett a szavazás állása az utolsó napokban rejtett lesz. A végeredményt október első felében tartandó díjátadón teszi közzé az Ökotárs Alapítvány.