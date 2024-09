Sarokné Varga Anna keze nyomát már több helyen is otthagyta Dunaújvárosban és környékén. A varrás, a kötés boldoggá teszi, a rajzolás és festés pedig számára létszükség. A hétköznapokon is mindig saját egyéni világát, saját egyéni stílusát kereste, amit a művészet több válfajában is megtalált. Erzsébet királyné, vagy ahogy többen ismerik Sisi, egészen gyerekkorától kezdve hatott személyiségére és művészetére.

Sisi a fiatalkori szeszélye volt, mára, érettebb felnőttként Kossuth Lajos a választott példaképe.

Fotó: Interjúalany

„Annyi a világ, amennyit beletöltesz" – hangzik az ismert szlogen, önnek pedig igazán sikerült megtölteni színekkel a saját világát. Jégkorongozott, jelenleg pedagógusként neveli a jövő generációját és fest. Kezdjük az utóbbival...



– Amióta az eszemet tudom rajzolok. Emlékszem, hogy az óvónénim több alkalommal is ámulattal mutatta meg kollégáinak a rajzaimat, a társaimnak pedig rendszerint készítettem színezőket. Édesapám gyönyörűen rajzolt, tőle tanultam meg az alapokat. Olyan természetes volt számomra a rajzolás szeretete, hogy egyszerűen eszembe sem jutott, hogy ez valami különleges dolog lenne. Hetedikes koromban megkérdezte a rajztanárnőm (Vass Adrienn): Szeretnék képzőművészeti középiskolába menni? Addig erre nem is gondoltam, de hosszas tanakodás után rászántam magamat és legnagyobb meglepetésemre fel is vettek – a többszörös túljelentkezés dacára – a budapesti Képző- és Iparművészeti Szakközépiskolába. Nehéz döntés volt, hiszen a jelentkezési lap kitöltése előtt két héttel szerettem meg a festést, így azt a szakot jelöltem meg elsőnek. Olyan fantasztikus tanároktól tanulhattam, mint Záborszky Gábor, Mayer Berta, Szalai Attila. A csodálatos 5 év alatt rengeteget fejlődtem, mind készség, mind szellemi téren. Az évfolyamomon egyedüliként végeztem kitűnő szakvizsgával. Tudtam, hogy a festés elválaszthatatlan tőlem, de nem akartam képzőművészeti egyetemre menni, emiatt a másik nagy szenvedélyemet, a történelmet választottam. Így lettem történelem és ének-zene tanár. Mára mind a két „szerelmemnek” hódolhatok, bár a festésre sajnos kevesebb időm marad, mint szeretném.