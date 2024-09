Fotó: Laczkó Izabella

Kedves közjáték volt, amikor a közönség soraiból jelentkezett egy hölgy azzal, hogy ő a nyolc évvel ezelőtti találkozón is itt volt és van egy restanciája. Ugyanis akkor – vélhetően viccből – Jászberényi megkérdezte a közönséget, nem hozna-e valaki egy whiskyt neki, de senki nem mozdult. A hölgyet ez annyira zavarta, hogy most, kissé megkésve hozott egy féldecis üveggel. Az esten szó esett arról, hogy azért választotta éppen Kairót otthonául, mert az tűnt a legolcsóbb megoldásnak, nem akarta magát abban a szerepben találni, hogy a kortárs művésznek lyukas a cipője, romkocsmákban mereng az élet értelméről, ha meghívják egy fröccsre. Ebből nem kért, egzisztenciális függetlenségre vágyott, így tud főállásban író lenni és nem kell politikai állásfoglalásokat tennie a pénzért. E mellé jött az újságírásnak egy különleges szegmense, a haditudósítás. Ehhez mára már kiépítette a megfelelő kapcsolatrendszert is. Nyilvánvalóan sok szó esett az arab világról, az izraeli konfliktusról, a muzulmán világról. Talán olyanok is, amik a hallgatóság véleményét kissé megváltoztatták az események megítélésében. Természetesen kitértek Jászberényi költészetére is a Rossz versek kötet kapcsán, csakúgy, mint a fotóiból készült kiadványról. A közönség hallgathatott háborús történeteket első kézből, és olyan sommás kijelentéseket, hogy a világ nem egy igazságos hely. A beszélgetés talán legmegindítóbb része az ukrán háborúhoz kapcsolódik. A húszéves haditudósítói múlttal rendelkező Jászberényi, aki már sok – megfogalmazása szerint aszimmetrikus – háborús helyzetet megélt, úgy fogalmazott, hogy „az ukrán háborúban az az elképesztően durva, hogy folyamatos a tüzérségi támadás. Ennek nem jó hatása van az idegrendszerre. Ez pusztító, és nem csak a lerombolt épületek miatt. Folyamatosan hallod az aknáknak a süvítését, meg a becsapódását. Ezt úgy képzeld el, hogy egy óra alatt becsapódik száz, százötven. Aki ebben van mondjuk egy hónapot, az ha hangosan tüsszentenek előtte, levágja magát a földre. Nem azért, mert őrült, hanem mert ez az esély a túlélésre. Én ilyet még nem láttam.”