Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Kaszás Zsolt, a Rosti Pál Gimnázium és Általános Iskola igazgatója elmondta, hogy a jubileumi tanév programjainak megszervezésében nagy segítségükre volt a Pentele Baráti Kör is. Az október 18-án, pénteken este 18 órakor a Bartók Kamaraszínház és Művészetek Házában kezdődő gálára impozáns műsorral készülnek, amelyben egykori és mostani diákok, egykori és mostani tanárok lépnek fel egy hozzávetőleg másfél órás műsorban. Mivel sokan egy-egy szám erejéig nem hozzák el formációikat, ezért alkalmi kombók fognak összeállni egyfajta örömzenélésre. Szekeres Istvánnal, a Rosti tanárával az élen a volt diákok és tanárok közül Kelemen Angelika, Palczer Zsolt, Németh Irma, Rajnai István, Szabó Edina, Kiss Endre, Kiss Attila, Fauszt Tibor, Klép Tamás lép majd fel, Kiss Kálmán, Gyurkity Kata, Rejtő Hajnalka verset mondanak, de lesznek táncos produkciók, például Weisz Lilla kortárstánc produkciója. Koszi Janka bár a koncertezést befejezte, de nyitott a személyes közreműködésre, csakúgy, mint Hegyi Áron, akinek az időpont ütközik egy koncertjével. Ők lehet, hogy csak virtuálisan jelennek meg. Bizonytalan még, hogy részt tud-e venni Lázár Zsigmond, a Dohány utcai Zsinagóga férfikórusának karnagya. Természetesen a gálán megjelenik a fényképezőgép is, például a diákok performanszában is. A Rosti gála egyben Rosti Pál emlékkoncert is, ezért a műsor zárásaként, Rosti Pál emléke előtt tisztelegve megpróbálják megjeleníteni azt a zenei világot, ami az ő zenei ízlésével, kultúraszervező tevékenységével szorosan összefüggött. Miután Rosti Mosonyi Mihállyal, az Erkel családdal, Richard Wagnerrel és Liszt Ferenccel személyes kapcsolatban volt, sőt utóbbi kettőnek a koncertjeit, bemutatóit is szervezte Magyarországon, ezért úgy gondolták, hogy a Dunaújvárosi Vegyeskar és Krokovai Marcell operaénekes közreműködésével elsősorban Wagner és Erkel operarészletek szólalnának meg. A gála nyitott, a belépő kétezer forintos árával az önköltséget igyekeznek behozni. Emellett a költségekbe beszáll az iskola alapítványa és a Pentele Baráti Kör is.