A NADENe koncertjét szombat estére a Prés Borbárba hirdették meg, ami már egy igencsak nagy alapterületű hely a település főutcáján. A banda fellépése nem indult túl szerencsésen, muzsikájuk leverte a biztosítékot. Szó szerint. Így aztán többször és néha hosszabb időre is sötétben kellett fenntartaniuk a hangulatot. Szalai Jánosnak ez egyáltalán nem jelentett problémát, sebtében összedobott egy one man showt, erőteljes rekedt hangjával már ekkor magával ragadta a közönséget. Mindezek után aztán fergeteges estével ajándékozták meg az igencsak szépszámú közönséget, az énekes különösen elemében volt, talán annak köszönhetően, hogy pár napos, friss nagypapa volt éppen. A koncert hangulata oly mértékben magával ragadta a közönséget, hogy velük énekelték a szöveget, többen még táncra is perdültek, azonban alig páruknak jutott eszébe, hogy a szavazócéduláját leadja a zenekarra. Márpedig a közönségszavazás módja ez volt, hogy a szavazócédulákat annak a formációnak kellett adni, amelyik a kedvencük lett. Ennek ellenére a három közül a második közönségdíjat ők hozták el.

Fotó: Ady Géza

Mint korábban említettem, a tudományos válogatás a kiszűrődő hangok után zajlott nálam, így történhetett, hogy szombat este – immár ismét szakadó esőben – a Rákóczi Pince teraszára tértem be, ahol ugyancsak egy öregfiúk banda játszott, név szerint Beöntésh Experience, mégpedig nagyon is profin. Már az gyanús volt, hogy a közönség soraiban ismerős dunaújvárosi arcokat fedeztem fel, de aztán a zenekarra koncentrálva ért az igazi meglepetés, ugyanis a basszusgitár mögött újabb ismerős, jellegzetes figura tűnt fel, akit a dunaújvárosi koncerteken is gyakran hallhattunk, mégpedig Szabó Attila, a Sándor Frigyes zeneiskola közkedvelt gitártanára. Hiába, kicsi a világ, az újvárosiak mindenhol ott vannak!