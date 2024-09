A nyilvános programok előtt azonban még zárt körben köszöntötte az egykori és jelenlegi dolgozókat Tóth Éva könyvtárigazgató és Kováts Rózsa, az MMK igazgatója. Különösen azt a négy vezetőt, akik korábban irányították az intézményeket. Így Szántó Pétert, aki 1974-től dolgozott a házban népművelőként, majd később igazgatóként, Katona Zsuzsannát, aki több, mint 40 évet töltött a könyvtárban és egy darabig annak vezetője is volt, Szécsenfalviné Lukács Máriát, aki 1986 -2010 között irányította a könyvtárt, Tóth Jánosnét, aki 1964-ben kezdte a pályafutását, majd a Munkásművelődési Központ és Könyvtár felnőttkönyvtárának csoportvezetője volt, 1983-tól a könyvtár, majd 1986 és 1994 között a Munkásművelődési Központ igazgatója volt.

Tóth Éva egy rövid megemlékezésben felidézte az intézmények történetét,

majd meghallgatták az 1974-ben elhangzott megnyitóbeszédet archív felvételről. A közművelődési dolgozókhoz Pintér Tamás polgármester is szólt. Kijelentette, ezeknek az intézményeknek egyik legfontosabb feladata a közösségek létrehozása és építése.

A protokolláris események után Tóth Éva beszédével az MMK udvarán megkezdődtek az évfordulós programok, mégpedig Farkas Erik színművész és Kiss Péter harmonikaművész „Mi muzsikus lelekek” címet viselő műsorával, amelyben olyan egykori sanzonok, slágerek is előkerültek, mint az Egy szál gyufa is elveszti fejét, a Mi muzsikus lelkek, vagy a Stux maga vérbeli párizsi lett.

A kicsikre is gondoltak a program összeállításánál,

a Kámfor Zenés Bábszínház elhozta a Kacor király és a Kalóz címűá bábjátékot és udvarszerte rengeteg játék és foglalkozás várta a gyerekeket. A könyvtárt a pincétől a padlásig be lehetet járni. A Góbé Folkside népzenei műsorában domináltak az erdélyi dalok, de volt Máramarosi román népdal és hortobágyi népdalcsokor is.

A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes az utánpótlás csoporttal állt közönség elé, műsorukban többek között Mezőségi és Sárközi táncok is voltak. Törökné Antal Mária Esti mesét mondott, majd a Kelemen Angelika jazz Quartet zárta az estét remek műsorával.