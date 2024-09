A zenekar közel 40 éves fennállása alatt számos emblematikus felállásban működött, jelenleg Menyhárt Jenő mellett Bujdosó János, Kálmán András, Koroknay András és Gyenge Lajos a zenekar tagjai.

A Recorder blogon Menyhárt Jenő így fogalmazott a jelenlegi felállásról: „Ennek a felállásnak az ad egy élt, hogy nagyon különböző világokból jönnek emberek – gondolkodásban és zeneileg is. Van az egésznek egy kohéziója, de ehhez mindenkinek ki kell jönnie a komfortzónájából. Nekem is. Az ilyen dolgok vagy nem működnek, vagy összeállnak valamilyen furcsa balanszban, ami szerintem ennél a zenekarnál is történt. Ez nem egy kényelmes balansz, hanem olyan, amit egyensúlyban kell tartani, és ez tud jó lenni, mert mindenkinek figyelnie kell, és picit másképp gondolkodnia, mint ami elsőre jön neki.”

A 2020-ban rögzítette új lemezanyagát az együttes, Love 2020 címen, amely végül 2021. októberében jelent meg. Legfrissebb anyaguk Könnyedén vett apokalipszis címen fog megjelenni.

Giliszta

Őket a szokásos, 20 órás kapunyitás után 20:30-kor a Giliszta egy psychedelic pfunk & bármicore zenekar előzi meg, akik idén megjelent Felrobbant című lemezük anyagával érkeznek többek között, de gyanítható, hogy előkerülnek számok a három évvel ezelőtt megjelent Nagyon Süt a Nap című albumról is. Jellemző rájuk a humortól a groteszken és a haragon át egészen a melankóliáig terjedő, szórakoztató hullámvasút-élmény, amely egy máshoz nem hasonlítható pszichedelikus utazásra invitálja a közönséget. Az új korongról így mesél a banda: „Az albumon az együttes eddig nem látott, érzelmes, romantikus oldalába nyerhetünk bepillantást, de szó lesz többek között a hazai inflációról, figyelemzavarról, drogfüggőségről, dühkitörésekről, és a többi, és a többi. Ellátogatunk a diszkóba is, és a 21. század mérhetetlen arconpörgésének kifordított szemtanúivá válhatunk” – meséi a zenekar. „Az első, Nagyon Süt a Nap című nagylemez apokaliptikus víziója után, ahogyan a borítón is látható, világunk romjain mégis kinőttek a szerelem virágai, azért, és az is természetes, hogy nem tűnt el a hamisítatlan Giliszta-feeling, amely talán ebben a kis versikében foglalható össze leginkább:

A Giliszta nyers erő

Gyűrűs fekete földevő

Rágja azt, mi arra jár

Titokban főnixmadár.