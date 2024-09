Így aztán idén módosul az elnevezés a „Közös Tér” alapján KÖZ-TÉR-re és mindkét intézmény marad a saját falai között a közös ünnepi rendezvényre.1974. november 4-én adták át a Munkásművelődési Központ és Könyvtár intézményét az Apáczai Csere János utcában és ebből az alkalomból közös térben, közös ünnepi rendezvényre várják az érdeklődőket szeptember 7-én, szombaton az MMK udvarán.



Farkas Erik és Kiss Péter

Fotó: Szili Tamas / Forrás: Farkas Erik Facebook

A várható programok a következők: Délután kettőkor köszöntik a meghívott munkatársakat az MMK-ban, ahol Pintér Tamás polgármester köszöntőt mond. Ezt követően elindulnak a "nagyszínpad" programjai, sok-sok dunaújvárosi fellépővel, dunaújvárosi kötődésű művésszel. 14:30-kor kezdődik "Mi muzsikus lelkek" címmel Farkas Erik színművész és Kiss Péter harmonikaművész zenés előadása, majd 16 órától a Kámfor Zenés Bábszínház szórakoztatja a kicsiket a Kacor király és a Kalóz című népmesés marionett bábjátékkal, interaktív elemekkel, és élőzenével. A Góbé Folkside koncertje 17 órakor kezdődik, amelyben a dunaújvárosi születésű Várai Áron is énekel, furulyázik és dudán játszik. A Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes fellépése 18:30-kor kezdődik, amelyet táncház is követ. Az este zárásaként 19:30-kor a Kelemen Angelika Jazz Quartet (Kelemen Angelika – ének, Dorogi Ákos – zongora, Gayer Ferenc – bőgő, Jeszenszky György – dob) lép színpadra műsorával.

Kísérőrendezvényeket is tartogat a program: "Átjáró" - Pincétől a padlásig - címmel megismerhetők a könyvtár rejtett kincsei, különleges értékei. Ennek tervezett időpontja 16 óra. Mindemellett 50 év képekben címmel kiállítás, közös olvasás az Olvasás világnapja alkalmából, Aratók fotóparaván, a DTV műsorainak vetítése, kézműves foglalkozások, csillámtetoválás, népi fajátékok,

ügyességi játék a tekepályán, a Kockahegy Társasjáték Klub, a NewCityComics - dunaújvárosi fantasy képregény és könyvkiadó, Angyalkürtős kürtőskalács és élőszavas mese Marcsi nénivel várja az érdeklődőket az ünnepi rendezvényen.