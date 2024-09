Ismét a zene hangjai töltötték be az Intercisa Múzeum fedett udvarának légterét pénteken késő délután, ugyanis a Neopolis keresztyén szolgáló csoport „Nincs más név” című ingyenes könnyűzenei koncertjét hallgathatták meg az érdeklődők. A műsorban az elmúlt kilenc év dalaiból készült összeállítás hangzott el. A zenekar nem ismeretlen a dunaújvárosi közönség számára, hiszen többször is találkozhattunk már velük a Városháza téren, illetve többször szolgáltak már a térség evangélikus rendezvényein is.