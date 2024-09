A felújított kápolna ma is méltó emléket állít Szent Erzsébet életének és örökségének. Az ercsiek méltón ünneplik majd szeptember végén az évfordulót. Az újra megnyitott templom nemcsak a hívek számára biztosít helyet az imára, hanem kulturális és építészeti értéke révén továbbra is meghatározó része Ercsi városának. A kápolna ünnepi szentmiséjén a hívek boldogan tekinthettek fel újra a Róth Miksa által készített, gyönyörű üvegablakokra, amelyek magyar szentek alakjait ábrázolják, köztük magát Szent Erzsébetet is.