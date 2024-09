A vetítés előtt elhangzott, hogy nehezen tervezhető a vetítések időpontja, hiszen igazodniuk kell az intézmény különböző rendezvényeihez. Ez a mondat már már különös felhangot kapott, lévén a Kortárs idő előtt bezárni kényszerült Nemes Ferenc kiállítását a beázó Uitz terem miatt, így a következő vetítésnek már talán nem csak az időpontja, de a helye is kétségessé vált. Mindenesetre az új évad filmkatalógusa már elérhető volt a rendezvényen.

Fotó: LI

A film a méhek csodálatos, de veszélyeztetett világát mutatja be, aminek már csak azért is van örökös aktualitása, mert ha a beporzó rovarok eltűnnének a Földről, ez igencsak hátrányosan érintené az emberi táplálékként termelt növényfajok 75 százalékát, aminek következtében az élelemforrásaink erősen beszűkülnének. Emellett a Föld összes virágzó növényfajának legalább háromnegyede kipusztulna, és ennek okán is összeesne a tápláléklánc, és komoly kihalási hullám venné kezdetét. Szóval, nem jelentéktelen a film felvetése. Dunaújvárosban azért is külön jelentősége van a filmnek, mert elindult egy törekvés – a helyi ÖKO Klub sorozatnyitó rendezvényén sok szó esett róla - annak érdekében, hogy minél több méhlegelő, minél több vadvirágos helye a városnak, ne csak a Duna-parton találjanak táplálékot a méhek. Miroslav Janek rendező nem véletlenül választotta dokumentumfilmje főszereplőjeként a méheket. Hivatalosan is a Föld legfontosabb élőlényei a méhek 2019 óta, bolygónk mezőgazdasága ugyanis leginkább tőlük függ.

Fotó: LI

A Végül jó lesz minden című 2021-ben készült cseh film – amit Radomil Hradil Méhek és világuk című könyve ihletett – a méhek és az emberek közösségének hasonlóságait mutatja be, akár azon a szinten, hogy mi mindent tanulhatnánk tőlük. Miben mások, és ez a másság mennyire hasznos számukra. Mindezt épp annak köszönhetik, hogy nem emberek, így hiányzik belőlük az önzés vagy a kapzsiság. Önzetlenek, szorgalmasak, és mindezt az ember jóléte érdekében teszik – bár nem tudatosan. A film fontos kérdése az: tudunk-e nekik segíteni abban, hogy fenntarthassák a számunkra is elengedhetetlen munkájukat. Végül jó lesz minden? El tudjuk engedni saját önzésünket annak érdekében, hogy ezek az apró lények védve legyenek, tegyék a dolgukat, azért, hogy éljenek, azért, hogy mi is életben maradjunk. Ezeket a kérdéseket feszegeti a film. A méhek jól szervezett közösségében nincs helye az önérdeknek. A kaptárok lenyűgöző világáról az emberi társadalom is nyugodtan példát vehetne.