Lukács Anna, a koncertsorozat házigazdája elmondta, hogy a három évad alatt hozzávetőleg 15 zenekart fogadott eddig a festői szépségű hajóállomáson a Jazz P'Art Egyesület

Fotó: Laczkó Izabella

Kiss Péter harmonikaművész rövidke koncertjére igyekezett olyan darabokat válogatni, amelyek a szívéhez közel állnak, mint például a nyitó A-moll csárdás, vagy az azt követő francia keringő és az orosz egyveleg, mivel a jazz világában ő még nem igazán van otthon. Mindenesetre játékával olyan sikert aratott, hogy a közönség követelte a ráadást, amire legnagyobb sajnálatukra nem volt mód az est sűrű programja miatt. Viszont elképzelhető, hogy a következő évadban a tervek között szerepel, hogy a tehetséges fiatal muzsikus egy önálló koncertre kap majd lehetőséget.

Fotó: Laczkó Izabella

A két koncert közti szünetben Kádár Tamás festőművész kiállítása nyílt meg a Hajóállomás épületében. Kádár Tamás már az általános iskolában is rajztagozatra járt, hiszen az Arany János iskola padjait koptatta (édesanyja, Kádárné Szepesi Ibolya is rajztanár), diplomáját a „kisképző” elvégzése után 2009-ben a Magyar Képzőművészeti Egyetemen szerezte. Képeit kiállították többek között Szentendrén, a Közlekedési Múzeumban és Olaszországban is, Kulcson viszont első alkalommal láthatják az érdeklődők. A fiatal művész saját maga nyitotta meg kiállítását, rögtön egy verssel kezdett: József Attila Csak az olvassa. Megnyitóbeszédében kijelentette, ez a kiállítás azért rendhagyó és örömteli, mert a legkedvesebb képeit ott tudja megmutatni, ahová a legjobban illenek, a hajóállomáson. Merthogy kedvenc témái a hajózás, vitorlázás, a vízparti tevékenységek. Még egyetemistaként járt Mallorcán, amikor megragadták képzeletét a hajók. A kiállított képek azokból az élményekből születtek. Külön-külön már több kiállításon is szerepeltek, de így, együtt még soha. Egyfajta visszatekintés korábbi festői munkáira, hiszen ma már más koncepció alapján dolgozik, de minden ebből indult el. A kiállítás egy hónapig látogatható.