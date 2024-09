Balázs Péter dandártábornok a P.E.N.É.S.Z zenekar basszusgitárosa Rácalmás Fotós: Szabóné Zsedrovits Enikő



- Akkor még aktív volt?

- Igen, ez 56 éves koromban volt, még bőven dolgoztam. Az egyik alkalommal a dunaújvárosi hangszerboltban voltam Kővári úrnál. Bejött egy alacsony fickó, beszélgetésbe elegyedtünk. Kiderült, hogy ő gitártanár. Megkérdeztem tőle, hogy tanítana-e engem. Azt mondta, hogy bár mostanában dolgozik a zeneiskolában, nincs is tanulója, de hát miért ne. Azóta járok hozzá hetente egyszer, és folyamatosan tanulok Andrádi Györgynél. Elindultunk az alapoktól, zeneelmélet, kottaolvasás és a hangszeres gyakorlat. Van egy saját speciális módszere, amivel tanít. Gyorsabb haladást biztosít és hamarabb ad sikerélményt a tanulónak. Itthon persze küzdöttem mindig, minden nap gyakoroltam egy órát. A feleségem közbe-közbe szólt, hogy az nem az a hangnem, az nem az az ütem. Én mondtam, hogy én ezt már átírtam. Majd ha megtanulod rendesen az igazit, akkor írd át! – jött a válasz. Eltelt már majd egy év, amikor egyszer azt mondta, hogy ez már hasonlít.

- Jó érzés volt?

- Mintha az akadémiára jutottam volna be. A folyamatos gyakorlás közben rájöttem, hogy valóban igaza volt az egyik mentoromnak, aki azt mondta, hogy elektromos gitáron könnyebb játszani. Lett egy elektromos gitárom.

- Ehhez képest a zenekarban basszusgitáron játszik.

- Igen. Összeismerkedtem a tanárom korábbi tanítványával. Akkor jött a CityRocks kezdeményezés és a srác mondta, hogy jelentkezzünk ebbe a formációba. Miért ne próbáljuk ki magunkat? El kellett küldeni egy videót magadról. Az első videómra azt mondták, hogy nagyon szép, nagyon jó, de gyakoroljak még egy kicsit, és ne blues zenét játsszak, hanem valami rockot, merthogy ők rockzenét játszanak. Nekiduráltam magam, még egy hónapig gyakoroltam, most már csak rockzenét, elküldtem az újabb videót, amire jött a válasz, hogy föl vagyok véve. Így sikerült bejutnom a CityRocksba, az első az első dunaújvárosi, majd aztán a másodikon is sikerült föllépnem. Egyik alkalommal azt mondja Szemenyei Imre barátom, hogy van itt Baracson egy blues zenekar, a Faust Tibiék zenekara, a P.E.N.É.S.Z együttes, akiből kiléptek zenészek, és keresnek gitárost, őt már fölvették. Hát, mondom, miért ne? Az ember mindig azt keresi, hogy milyen kihívásokat, célokat lehet még kitűzni. Ha valamit megtanulsz, és azt kicsit jobban tudod, akkor még lépnél tovább följebb, följebb, följebb. Nyilván egy zenekarba bekerülni, az már egy olyan elismerése annak a sok gyakorlásnak, ami mögöttem van, hogy talán volt értelme nem csak az, hogy megnyugszom. Úgyhogy elmentem egy próbára és a végén eljátszottam nekik egy blues dalt. Azt mondta Faust Tibi, hogy rendben vagy, fel vagy véve. Nagyon megörültem, de azt mondja, hogy van egy kis probléma. Micsoda? Nekik most egy basszusgitáros kéne, mert szólógitárosunk már van. Mondom, lehet két szólógitáros is, én adom a ritmust, Imi meg a szólózik. Igen, de a zenekarba mégiscsak kell egy basszusgitáros, legalább addig próbáljam meg a próbákon, amíg találnak egy basszusgitárost, mert keresik. Imitől kaptam kölcsön egy hangszert, és elkezdtem a videókról tanulni dolgokat. Valóban, az az egy-két akkordmenet, ami egy blues nótának az alapja, az nem olyan bonyolult. Ha hat húron megy, akkor négy húron is mehet, csak ugye a két hangszer között óriási a különbség mindenféle szempontból. Teljesen más a technika, másképp kell pengetni, meg minden más. Aztán eltelt egy próba, két próba, egy hónap, két hónap, és egyszer rákérdeztem, hogy mikor lesz már basszusgitáros, mikor vehetem vissza a másik hangszert. Mondták, hogy már van. Nagyon jól csinálod, szerintünk jó lenne, ha ezt csinálnád tovább. Akkor estem pánikba, mert ugye közöm nincs ehhez a hangszerhez. Bár a másikhoz se, de azon gyakorlok. Gondoltam, valamit kezdeni kell magammal, mert ha már az együttesben ez a hangszer az enyém, akkor ezt komolyan kell venni. Budapesten van egy basszusgitár oktató, Lisztes László, akinek van online kurzusa is. Oda felvételt nyertem, és azóta is tanulok nála, így aztán két hangszeren is gyakorlok. Basszusgitáron most sokkal többet, hiszen a zenekarban azt kell csinálnom. Élvezem. Igazából nem bántam meg, mert most már akkor két hangszeren is gyakorolhatok. Hogyha megunom az egyiket, akkor jöhet a másik.

Sokat gyakorol otthon Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő Dunaújvárosi Hírlap DH

- Fiatal korában mit hallgatott?

- Mindent. A népzene volt az egyik a tánc miatt, próbálkoztam brácsázni is, de aztán a szüleim azt mondták, hogy ezt nem kéne erőltetni. De a rockzenét is szerettem, persze. Akkoriban mi volt? Omega, Illés, Fonográf, külföldi zenekarok. Queen, az volt az Isten. Én ezen nőttem föl, hallgattam mindent, de később rákaptam a komolyzenére. Feszültségoldásként jó volt Brahmst hallgatni, meg Mozartot is. Igazából bármilyen zenét szívesen hallgatok, mert a zene minden műfajában szép és jó. Megnyugtat, a rezgések átjönnek, amik jót tesznek a testnek, a biológiának. Azért is kezdtem el vele foglalkozni, hogy egy olyan megnyugtató hobbim legyen, ami kisimítja az idegrendszert. Aztán ez később már szerelemmé vált, amit nehéz abbahagyni. Nincs is értelme, hiszen most már van időm rá. Élvezem nagyon.

- Visszakanyarodva a Bv-hez, mindig ambíciója volt, hogy minél magasabbra?

- Nem. Az életemben nagyon sok változás véletlenszerűen jött. Amikor autót szereltem a garázsban, akkor volt egy lehetőség, hogy menjek a Rendőrtiszti Főiskolára továbbtanulni. Nem is nagyon akartam menni, igazából épületgépész szerettem volna lenni. Egyik kolléga mondta, hogy végezzem el, jó lesz az nekem. Nyilván, amikor onnan hazajöttem, akkor már egy magasabb, tiszti beosztásba kerültem, a házi műhely vezetését bízták rám, de emellett a civil életemben voltak olyan dolgok, amik az oktatáshoz kapcsolódnak. Szerettem átadni másoknak azt, amit tudok. Lehetőségem nyílt ezen a vonalon a személyzeti osztályra bekerülnöm, és egy úgynevezett kihelyezett tiszthelyettesi iskolát vezetni és tanítani szakmai dolgokat. Úgy éreztem, hogy ez nagyon-nagyon fekszik nekem, nagyon jó volt. Később elmentem a Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemre, ott indult akkor az első humán szervező szak a felnőttképzési tanszéken Koltai Dénessel. Olyan tanáraink voltak, mint a Ferge Zsuzsa, Hankiss Elemér, vagy Gergely professzor a retorikában. A legnagyobbak jöttek az országból előadást tartani és tátott szájjal hallgattuk. Az az időszak egy nagyon nagy lökés volt az életemben és sok jó kapcsolatot is hozott. Amikor visszajöttem az egyetemről, akkor már a személyzeti vonalon dolgoztam, és a humán terület tartozott hozzám. Közben a sport az folyamatosan az életem része volt. Cselgáncsoztam, lövészetekre jártam, a szakmából adódóan kellett foglalkozni küzdősporttal, lövészettel. Az egyik lőversenyen odajött hozzám egy vezető és azt kérdezte tőlem, hogy mit szólnék hozzá, hogyha Márianosztrán lennék parancsnokhelyettes. Nem tudtam, hogy ő már engem kiválasztott valamilyen úton-módon, én kerültem ki győztesen és a Márianosztrai Fegyház és Börtön parancsnokhelyettese lettem. Ezek mondhatni véletlenszerű dolgok. Igyekeztem a munkámat precízen, pontosan végezni és mindent beleadni, amit csak lehet, bármilyen területen, bármilyen beosztásban.

- A BV-ben olyan döntéseket is kell hozni, amit az ember nem szívesen hoz meg.

- Sokat.

- Hogy lehet ezekben megtartani az emberséget?

- Úgy, hogy a döntések előkészítése nagyon fontos. Még ha gyorsan is kell dönteni, megnézni azt, hogy mi lesz a következménye és az soha nem lehet ártalmas, káros másokra. A kecske és káposzta elv nagyon jó a civil életben, viszont itt szigorú szabályok vannak. Sokszor egy döntésen emberéletek múlhatnak. Ha nem is esik jól, de meg kell hozni azt a döntést, ami esetleg másokra negatívan hat, mert tudod, hogy ezzel biztonságot teremtesz egy másik csoportnak, ami legalább annyira fontos. Azt sem szabad megengedni, hogy a fogvatartottak közül bárkinek baja essék egymás közötti különböző konfliktushelyzetekben, de azt sem szabad megengedni, hogy a személyzetnek valami problémája legyen egy intézkedés során. Ez egy nagyon nehéz feladat, nagyon nehéz jó döntést hozni. Hoztam én is sokszor nem jó döntést, amiből sokat tanultam. Mert ez egy olyan munka, amiben nagyon sok időnek kell eltelni, hogy legyen rutinod, tapasztalatod, hogy úgy tudd meghozni a döntést, hogy sok sok száz ügy van a fejedben, ami alapján tudod szelektálni, hogy ha erre megyek, az egy rossz vonal lesz, ha arra, akkor talán jó lesz. De igyekeztem mindig azt a középutas döntést meghozni, hogy probléma se legyen és a feladat is meg legyen oldva. Amit eddig megéltem az életben, az mind nagyon szép volt, csodás volt. Igyekeztem mindig mások kedvében járni, még ha a munka miatt a hierarchiában ez nem is mindig jött le.

- Kiürült már a fejéből?

- Nem. Ez nem tud kiürülni. Egyrészt azért, mert a Pécsi Tudományegyetem szekszárdi felnőttképzési karán címzetes docens lettem, ahol a szociális munkásokat tanítottam sokáig. Most éppen nincs feladat, amiben részt vegyek, de ha bármikor olyan kurzus indul, akkor szívesen látnak és én is szívesen megyek és átadom a tapasztalatot. Elég sokat dolgoztam ezen a vonalon a munka mellett. Ez egy érdekes kitekintés, a szakma mellett tudományos dolgokkal is foglalkozni. Ne csak a rutin és a gyakorlat legyen meg. Ha ezt van lehetőségem átadni másoknak, akkor miért ne? Ha ebből valaki tanul, fejlődik, hasznára válik, az csak jó és azért a szociális munkás területen dolgozóknak mindig is volt, van és lesz is kapcsolata olyan miliővel, akiket nálunk is kezelnek.

- Gondolom, még vannak tervei.

- Hogyne. Befejezni ezt a házat, az unokákkal foglalkozni. Szeretném, hogy még nagyon sokáig tudjak velük foglalkozni, lássam őket felnőni, fejlődni. Meg a P.E.N.É.S.Z zenekarban még több sikert elérni, még több koncerten részt venni, hasznos tagja lenni ennek a társaságnak, hiszen hatan vagyunk, mindenki függ a másiktól. Hat embernek egy hullámhosszon kell lépni. Ez ugyanúgy kompromisszum, alkalmazkodás, jó és rosszdöntések sorozata, de mindig alárendelve annak, hogy első a zene. A produkció olyan legyen, hogy azzal ki lehessen állni mások elé. Hogyha ez tetszik valakinek, akkor már átadtunk valamit, már tudunk egy értéket közvetíteni. Ha látjuk, hogy a nézők felállnak és táncolnak a koncerten, az egy csodálatos dolog. Magukévá fogadták, amit mi tudunk közvetíteni. Kikapcsolódnak, élvezik, jól érzik magukat, egy pár pillanatig, egy-két óráig kiszakadnak abból a világból, amit jól tudunk, hogy milyen.

A Rácalmási Oldtimer Klub rendezvényén Fotó: LI

- Nem félti ettől a világtól az unokáit?

- Nem mert okos, értelmes gyerekek, jól tanulnak. Igyekszem nekik mindig olyan tanácsokat adni, amivel segítem őket abban, hogy ha lehet, a helyes úton menjenek. Persze mindenki félti. Féltettem a gyerekeimet is, mert abban a közegben, amiben fölnőttek, az volt a fontos. A lányom egyszer megjegyezte, hogy gonosz ember vagyok, mert nem engedem soha diszkóba. Nehéz volt neki megmagyarázni, hogy miért nem. De aztán ahogy nőtt, elfogadta. Az unokákkal ugyanaz a helyzet. Persze ez már egy egészen más világ, ez már nagyon nem az én világom, de igyekszem fölvenni velük a ritmust, még ha nem is tudom úgy kezelni a tabletet, mint ők. Ha itt vannak nálam, akkor napi fél óra internet van csak, egyébként megyünk a szigetre, megyünk az erdőbe, megyünk a Dunára, mindent csinálunk, csak ne a komputer legyen.