Fotó: Büki László

Molnár Piroska megjelenése is tartós vastapsot okoz a színházban, a hozzá mért színvonalon formálja meg a nagyhatalmú főtanácsost, rövid színpadi jelenlétével is maradandó emléket hagyva hátra. Színpadi gyermeke, Makáts Csaba figuráját kettős szereposztásban játssza a színház. Így aztán a néző kétféle előadásnak is tanúja lehet, ugyanis a két színész, Schneider Zoltán és Marton Róbert teljesen másként közelít a figurához, ízlés kérdése, kihez melyik áll közelebb, de bizonyos, hogy a közönségnek mindkettő tetszeni fog, ez bebizonyosodott a dupla premieren is. Schneider kissé túlkoros, pocakosodó udvarlója nagyon is emberi és (vígjáték esetében kissé furcsa leírni) hiteles, míg Marton inkább a külsőségekkel közelíti meg a szerepet klasszikus vígjátéki eszközöket használva. A Tóbiást játszó Ágoston Péter is többször bizonyította már színészi tehetségét a Bartók színpadán, ebben az alkatához és személyiségéhez kevésbé közelálló szerepben is tisztességgel teljesít. Csakúgy, mint Holecskó Orsolya, a bájosan magabiztos elkényeztetett lányka alakjának megformálásában. Jerger Balázst nem igazán találta el a szerep, bár az általa hozott figura hiteles, szerethető, emberi, nehéz elhinni róla, hogy nemesi géneket hordoz és csak élethelyzete miatt állt sofőrnek. Auksz Éva óriási lehetőséget kapott Mimi, a lokáltáncosnő szerepével és hogy a darabhoz illően tenisz hasonlattal éljünk, le is csap minden magas labdát. Kitűnően énekel, remekül hozza a figurát, mintha csak rá szabták volna a szerepet.