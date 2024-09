A társulatvezető rámutatott, hogy a korábbi megbeszélések szerint már az új – voltaképpen a két évtizede megújuló régi – színházépületben kezdődött volna a teátrum 79. évada, így az oda átvitt előadások adaptációjával várták volna a nézőket, a költözés csúszása miatt azonban másként alakul a repertoár. Az új épületbe költözést követően az első előadás, amellyel a közönséget várják a Bal József rendezésében készült Képzelt riport című musical lesz, amelyet a tavalyi évad végén mutatott be a társulat. A kialakult helyzet miatt a már repertoáron lévő előadásokat továbbra is az eddigi játszóhelyen, egy korábbi moziteremből átalakított színházban adják elő, új előadásként pedig egy dunaújvárosi produkciót, Barta Lajos Szerelem című darabját mutatják be, amely a szabadkai Népszínház magyar társulatának és a dunaújvárosi Bartók Színház koprodukciójában jött létre korábban. Mivel ez Dunaújvárosban már nem szerepel a repertoáron, a díszletet, a jelmezeket és a kellékeket átszállítják Szabadkára, ahol a magyar társulat játssza tovább az előadást várhatóan novembertől.