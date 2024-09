Az intézmény átadásán megjelentek a tehetséges növendékek által bemutatott koncertet hallgatva megismerhették, hogy bár nem könnyű körülmények között helytállva, de eddig is magas színvonalú képzést kaptak az ott tanuló gyermekek.

Átadták a zeneiskola épületét Dunaföldváron

Átadták a zeneiskola épületét – ezzel egy álom valósult meg

Ezzel a gondolattal kezdte ünnepi beszédét Horváth Zsolt a város polgármestere:

– A megvalósulásnak elég rögös útja volt. Külön köszönetet mondok dr. Süveges Árpádné alpolgármester asszonynak, aki a motorja volt e létesítmény létrehozásának és általában a zeneiskola tevékenységének. Ebben az épületben korábban a könyvtárunk várta az olvasóit, de innét egy méltóbb, ragyogó helyre költözött. A képviselő-testületünk egy jó döntést hozott, amikor a zeneiskola részére alakítottuk ki ezt a csodás létesítményt. A munkára, ami néha döccenőkkel járt, a Szakképző Centrummal közösen adtunk lehetőséget. Ők és a zeneiskola is méltó helyet kapott. Aki az oktatásba fektet be az mindig a jövőt építi. Dunaföldvár város önkormányzatnak ez mindig prioritása volt. Megpróbáljuk a fiatalságot itt tartani. Például az oktatás fejlesztésével, hiszen az általános iskolák mellett a szakma és az érettségi megszerzésére is mód van a városunkban. A közelünkben van Dunaújváros az Egyetemével, ami szintén jó lehetőséget nyújt a számukra. Ez a most átadásra került épületrész a zenét oktató szakma elképzelései szerint, a munkájukat segítő módon és szépen lett kialakítva. Azt kívánom nekik, hogy lakják be és használják a gyermekek minél jobb eredményekre fejlesztésére. Mindenkinek, aki valamit is hozzátett ehhez a felújító munkához, a köszönetemet fejezem ki.

Zeneszó az új dunaföldvári zeneiskola épületében

Fotó: Balogh Tamás

Reméljük, végleges otthonra találtak

Cseharovszki Tatjána az intézmény igazgatója megemlékezett a kalandos útról is, amit ennek a nagyszerű intézménynek végig kellett járnia.

– Köszönöm a sorsnak, hogy egy olyan helyzet állt elő, hogy át kellett gondolni, hogy hol legyen a dunaföldvári zeneiskola bázisa?! A döntéshozóknak is köszönöm, hogy önálló épületként megkaphattuk ezt a helyet! A művészeti oktatás Dunaföldváron negyvenhárom évre tekinthet vissza, ami nem kis idő. Először a Paksi Állami Zeneiskola kihelyezett tagozataként, zongora és fafúvós szakkal indult. Helyi kezdeményezésre átkerültünk az itteni általános iskolához 1985-ben. Zenetagozatként folytattuk az oktatást 2006-ig. Az eltelt időszakban több épületben is megfordultunk. Ez a Beszédes József Általános Iskola új épületének a felépítéséig tartott. Az első állandó helyünket a Templom utca 9-ben a Szakiskolával együtt kaptuk meg. A megfelelő, nyugodt környezetben végzett sok munka segített bennünket ahhoz, hogy megkapjuk a Kiválóra minősített Alapfokú Művészeti Iskola akkreditációját, 2007-ben. Ezután több szervezeti átalakulásunk és az elnevezésünk megváltoztatása is bekövetkezett. Tavaly például ismét visszakanyarodtunk a kezdetekhez: a tanévet már a Paksi Pro Artis Művészeti Iskola tagintézményeként kezdtük meg. A korábban megszerzett önállóságunkat szeretnénk megőrizni, de egyúttal szorosabbra fűznénk a kapcsolatunkat a paksi intézménnyel.