A Band Of Streets azok közé a semmiféle stílusba bele nem erőltethető zenekarok közé sorolandók, akik nem férnek a bőrükbe, kiállnak az utcákra és / vagy a (jó nagy) terekre és ahelyett, hogy átszellemülten elvarázsolnák a közönséget.

A Band Of Streets zenekar

Fotó: Balogh Tamás

Egészségtelenül magas BPM tartományba húzzák a tempót. Őrületes táncokat kitalálva nem képesek egy helyben maradni, ezért vágtatnak az orruk után. Átfűzik magukat a gyanútlan népek sorai között, mire azok szint idő alatt úgy érzik, hogy tagok a bandában és hangszer híján énekelnek – sikítanak ordibálnak naná, hogy tapsolnak.

Band Of Streets elvarázsolta a közönséget

Egyszóval jól fölborítják a szokványos zenehallgatás rendjét, miközben fújják, mint az őrültek. Merthogy ők egy csupa jó nevű zenetanár urakból álló, bitang jó rezes fúvós banda. Pécsről. Na most legutóbb jól beszorultak. Az egész napos őszi eső miatt, szó szerint egy kis színházterem (számukra) szűkös színpadára. Persze amilyen kirafinált fajták, így is megőrjítették a közönséget. Hogy hányan vannak? Legalább harminc kéne ekkora ribillió létrehozásához. Úgy értem, hogy másoknak. Na mondom, akkor most jól leszámolok a zenekar vezetőjével, Füzi Mátéval.

Tudják mit? Hallgassanak ki bennünket!