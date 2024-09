Fontos leszögezni, hogy a zeneiskolában az elmúlt időszakban több olyan kezdeményezés is elindult, ami nagyon is örvendetes, egyrészt a növendékekből önszerveződő zenekarok megjelenése, másrészt a tanárok felbukkanó igénye, hogy ők is megmutassák tudásukat zenekari formában is. Az előbbinek csak pusztán örülünk, utóbbi viszont felszínre hozta, milyen elképesztően tehetséges, vérprofi muzsikusok oktatják a jövő zenészeit. Pénteken este is élvonalbeli minőséget nyújtottak a fiatal tanárok.

Bizonyára sokaknak még talányos a zenekar nevében szereplő handpan kifejezés, pedig egy éppen negyedszázada létező, Svájcból származó hangszerről van szó, amit már bő egy évtizede előszeretettel használ hazánk egyik legnagyobb ritmushangszerese, Horváth Kornél. A lencse formájú fém hangszer hangját hallva azt gondolhatnánk, hogy pillanatokon belül népszerűségre tesz szert világszerte, ugyanis egy semmi máshoz nem fogható és összetéveszthető hangzásvilág jelenik meg használatakor. Emiatt az éterinek is mondható hangzás miatt nevezik angyaldobnak is, de használják rá a Hang Drum kifejezést is.

A zenekar a névadóból, Baruts Bence - handpan és barátaiból áll: Sütő Balázs - fuvola, Maros Rudolf - basszusgitár és Müller Tamás - dobok. Az iskolában gitártanárként munkálkodó Baruts Bence többb hangszeres előadó, játszik ütős és húros hangszereken egyaránt, de ebben a formációban csak ez a különleges hangszer fekszik az ölében. A bő órányi koncerten az ő szerzeményeit játszotta a banda - amik azóta születtek, amióta Balatonalmádioban megismerkedett a hangszerrel -, de érezhetően ezek igazi csapatmunkával születhettek, mindenki alaposan beletette a tudását. Müller Tamás betonbiztos alapokat adott a dobokon, amit csak megerősítettek Maros Rudolf kifinomult futamai az öthúros basszuson. A dallamvilágot természetesen a handpan uralta, de Sütő Balázs elképesztő színvonalú fuvola játéka szinteket emelt az összhangzáson. A koncert végén egy kedves gesztussal boldog születésnapot kívántak egy ismerősüknek, zenében. Ilyen erős kezdés után izgatottan várjuk a folytatást.