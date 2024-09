Baruts Bence mellett a Handpan Projekt közreműködői még Müller Tamás (dobok), Sütő Balázs (fuvola) és Maros Rudolf (basszusgitár). A zenekar kulcsembere, Baruts Bence így vall a világot két évtizede meghódító, hazai viszonylatban is egyre népszerűbb ütőhangszeréről, a dallamdobról vagy más néven angyaldobról: „A handpan számomra egy szót kereső szerelem, melyet barátaimmal karöltve szeretnék dalok formájában elmesélni.” Képezte magát a Gorsium Művészeti Szakgimnáziumban, tanult a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem dzsessz tanszékének hallgatójaként. A Handpan Project fuvolistája Sütő Balázs, számára „a zenélésben a közös alkotás és az improvizáció, a hangokkal való játék szabadsága a legizgalmasabb”. A dobos, Müller Tamás a Bartók-konzervatóriumban, majd a Vienna Konservatoriumban végzett dzsesszdob szakon. Ők hárman a Sándor Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola tanárai.

A koncert 2 500 forintért látogatható a közönségnek, a belépőjegyek már elérhetők a zeneiskolában és majd a helyszínen is, a koncert előtt.

A handpan, vagy más néven Hangdrum egy acélból készült, lencse formájú ütős hangszer, egészen egyedülálló, kissé misztikus és hipnotikus hangzásvilággal. Leginkább 2 összeragasztott teknőspáncélra, vagy UFO-ra emlékeztet. A handpan egy úgynevezett perkussziós (ütős) hangszer. Az idiofon hangszerek családjába tartozik, ami azt jelenti, hogy egész testének rezgésével kelt hangot. Ezért nincs szükség húrra, befújt levegőre, membránra, elektromosságra. Idiofon például a harang, a cintányér, a tamburin is.