Pataki Gábor művészettörténész szerint is „nehéz vitatkozni Szegedi Csabának azzal a véleményével, miszerint képeihez felesleges a verbális magyarázat… Ha egyéb nem is, annyi mindenesetre biztos, hogy ízig-vérig, zsigerileg festő, mélységes elkötelezettséggel nemcsak a festészet, hanem a festészet által felvetett problémák iránt is. Így vizsgálja pályája során a testek plasztikus mivoltának a vásznon való érzékeltethetőségét, vagy épp ellenkezően, a lapos síkba mángorolt figurák absztrahálhatóságának határait, a fény-árnyék viszonyok változásait egy épület homlokzatán, a számok és betűk nonfiguratív képpé alakíthatóságát, a perspektíva csapdahelyzeteit, a tükröződés érzékeltethetőségét, s még sorolhatnánk tovább, stációk során eljutva a máig, egyfajta felszabadult örömfestészet pozícióinak letapogatásáig.”

Szegedi Csaba munkásságát is a környezete determinálja, ahogyan Friedrich Ferencét. Ám a Velencei-hegység, a Mezőföld, avagy a Velencei-tó látványa a mesés Bence-hegyről egészen más absztrakciókra késztetik Szegedit, mint a vasmű színei és anyagai Friedrichet. Szegedi mai vizuális nyelvének kialakulásáig hosszú út vezetett, vallomása szerint nagyban hatottak rá a mesterei, különösen a főiskolán Gerzson Pál, „de egyszer csak minden művész életében eljön az idő, amikor ellenkezni kell. Amikor le kell küzdeni ezeket a hatásokat és meg kell keresni mindenkinek a saját útját. De nem a stílust keresi az ember, az kialakul magától, azzal nem kell foglalkozni. Diákkoromban végigmentem a művészettörténet korszakain – festettem a klasszikus mesterek és az avantgárd hatása alatt, a főiskola után a New York-i iskola, az absztrakt expresszionisták, az informel és az ún. Bay Area volt rám nagy hatással. Ezeket mind beépíti magába az ember és továbblép. Hosszú évek gyakorlata során ezek a beépült hatások a festő sajátjává érnek, és kialakul a stílusa. Én sosem törődtem azzal, hogy piaci alapon mi megy, vagy mi nem. A festészet ugyanis szellemi munka, problémamegoldó tevékenység. Vannak vizuális, színdinamikai, geometriai problémák vagy pszichikai, filozófiai, metafizikai, kérdések, melyeket az ember a vásznon feldolgoz – ez pedig intellektuális tevékenység.”

Szegedi Csaba művei egyszerre érvényesek lokálisan és globálisan. Képein a mi tájunk, a mi vidékünk jelenik meg, ám képes annyira elvonatkoztatni a konkrétumoktól, és annyira eltávolodni a klasszikus tájképfestészet logikájától, hogy festményeit nézve – Szeifert Judit szavaival élve – „téren és időn kívülre kerülünk”. Fontosak számára a ritmusok: a folyamatos változásokat, a színek variabilitását egyfajta repetícióként is felfoghatjuk. „A kompozíciók ritmikusak, dallamosak, zenei asszociációkat idéznek. A képek valódi főszereplői a színek és a fények, illetve a levegő, a légkör érzetének megragadása. Egyfajta vizuális szinesztézia részesei lehetünk Szegedi Csaba festményei által” – véli Szeifert Judit. Összességében a csákberényi egykori istállóban megint egy olyan kiállítás részesei lehettünk, amit rendezhettek volna a fővárosunk vagy éppen New York egyik kiemelt galériájában is. Mindez azt mutatja, hogy számunkra, akik egyszerre értékeljük a tradíciót és a progressziót, akik egyaránt szeretjük a nagyvárosok zaját és az eldugott falvak titokzatosságát, az üvegpalotákat, az ódon kastélyokat és a zsupfedeles parasztházakat, számunkra Dunaújváros, Velence, Budapest és New York, valamint Csákberény azonos szellemi tartományok. L. Simon László.

