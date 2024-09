Sajnos ez igaz. És azt is nagy szomorúsággal nézem, hogyan sző át lassan mindent a politika, régi barátokat, kollégákat szakítva szét. Szerencsére ott még nem tartunk, néhány kivételtől eltekintve, hogy mindez az előadásokon vagy a próbákon is jelen legyen. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy baj, ha egy darab politizál. Ha Shakespeare király­drámáit megnézzük, egytől egyig ezt teszik, amikor többek közt a hatalmat, a hatalom jellegzetességeit, piszkosságát és kegyetlenségét ábrázolják. A színpadra tett aktuálpolitikával van a gond, mert az mindenkit, színészt, nézőt egyaránt leránt a sáros-mocskos földre. Ezért nálam a direkt politika tabu, színészként, rendezőként nem vállalok ilyen feladatot, a dunaújvárosi színház igazgatójaként meg pláne soha nem engednék be ilyen típusú drámát, előadást.

Őze Áron és Kerekes Éva Barta Lajos Szerelem című darabjában

Fotó: Ónodi Zoltán

A társulat nélküli Bartók egyre karakteresebb a meghívott vendégművészeknek is köszönhetően. Második ciklusában hogyan értékeli ezt a félig-meddig dunaújvárosi életet?

Kifejezetten szeretem, és úgy érzem, a helyiek is szeretnek minket, büszkék a színházukra, megbecsülnek minket. Korábban öt évig igazgattam a Pesti Magyar Színházat, egészen más mentalitást igényel a kettő. Budapesten közel negyven színház van, egymás hegyén-hátán, ott műsortervet, arculatot kialakítani úgy, hogy az művészileg és gazdaságilag is sikeres legyen, a túltelítettség miatt sokkal nehezebb. De nem csupán ezért szeretem a vidéki színházcsinálást, hanem az emberi oldal miatt is. Ha elakadok valamiben, sokszor elég csak felhívnom egy vállalkozó barátunkat a városból, hogy „te, Lacikám, kéne ennyi meg ennyi kiló festék a díszlethez, van ötleted?”, és rövid idő alatt meg is van oldva a dolog. És ugyanígy fordítva, amikor mi tudunk nyújtani valamit, például ugyanez a festéket adó kis cég nálunk tarthatja a karácsonyi buliját, vagy a főpróbákon vendégül láthatjuk a kórházi dolgozókat, akkor gondolkodás nélkül megtesszük, és nem azt lessük kajánul, hogy a miénk után megdöglik-e a szomszéd tehene is. Azt meg, hogy vidéken a népszínházi jelleg miatt sokféle műfajból kell játszani, én sosem bántam. Közhely, de tényleg hiszek benne, hogy soha nem a műfajtól függ, milyen színházat csinál az ember, a lényeg, hogy soha ne menjünk egy bizonyos szint alá. Erre bizonyságul van is egy friss példám. A szeptemberi 21-ei premierünk előtt nyáron Kőszegen – a Kőszegi Várszínházzal közösen – mutattuk be a Hyppolit, a lakájt. Sokan féltettek tőle, pláne mert mi az eredeti prózai verzióból indultunk ki, a családi történetre téve a súlyt. Óriási siker lett, szakmai körökben is. Mert bíztam a minden korban érvényessé tehető sztoriban, a szöveget a klasszikus patronok abszolút tiszteletben tartása mellett csodálatosan leporoló Karácsony Ági szövegírói, dramaturgi munkájában és a remek színészekben, köztük a címszerepet fantasztikusan elkapó Kálid Artúrban. Vagy hogy ne csak a könnyű műfajt említsem – ami nyilván egyáltalán nem könnyű –, 2022 óta rendezzük meg a Mikro fesztivál nevű seregszemlénket is az ország legjobb stúdió-előadásaiból válogatva. És arra is vevő a közönség. Nincs ebben semmi varázslat: az elmúlt években megtanultunk kölcsönösen bízni egymásban.

Röviden megjegyzem

Lackfi János Medveles című darabja Porkoláb Gyöngyi Apamondta.hu című podcastjából inspirálódva világít rá az apa-fiú kapcsolatok izgalmas kérdéseire. Az előadás a Momkultban debütált júniusban, azóta többek között Székely­udvarhelyen, Gyergyóditrón, Szatmárnémetiben és a Zsámbéki Nyári Színházban is láthatta a közönség. A hat jelenetében nagy utat jár be a Marton Róbert által megformált apa és a Csiby Gergely által alakított fiú; mintegy harminc éven át követjük a fejlődésüket, változásukat, új és régi szerepeiket, kapcsolatukat. A történet nagyjából háromszáz apa-fiú történet esszenciája, benne a rendező és a színészek személyes élményeivel.

Őze Áron 1970-ben született Budapesten, édesapja a híres színész, Őze Lajos. Az újpesti Kozma Lajos Faipari Szakközép­iskolában érettségizett, majd Iglódi István tanítványaként 1993-ban diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Tagja volt a Nemzeti Színháznak és a Pesti Magyar Színháznak, vendégművészként játszott többek között a Kecskeméti Katona József Színházban, az Arany János Színházban, a Veszprémi Petőfi Színházban, 2013 óta a Rózsavölgyi Szalon előadásaiban, és számos helyen rendez is. 2010 és 2014 között a Pesti Magyar Színházat vezette, 2016 óta áll a dunaújvárosi Bartók Színház élén. Munkásságát Jászai Mari-díjjal, Főnix díjjal, Súgó Csiga és Ivánka Csaba-díjjal ismerték el. Feleségével, Auksz Éva színésznővel két fiút nevelnek.

