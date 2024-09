Az Ars Sacra Fesztivál Nyitott Templomok Napjához kapcsolódóan a kiállítás megnyitóra egybegyűlteket Megulesz Gabriella, a Katolikus Karitász Dunaújvárosi Karitász csoportjának vezetője köszöntötte.

A teremtés és alkotás cím rendkívül találó, valamint különösen helyénvaló egy templomban megrendezett fotó kiállítás esetében. Miért is találó? – kérdéssel fordult a jelenlévőkhöz a lelkipásztor, hogy azután válaszokat adjon. – A Biblia első könyve a Teremtés könyve címet viseli. Ennek a könyvnek az első két fejezetében a szentíró elbeszéli a világ teremtésének történetét. A Biblia első lapjain Isten, akár művészként is értelmezhető, hiszen arról olvasunk, hogy a világmindenséget valódi műgonddal hívja létre. Akárcsak az emberi művész, úgy ő is szívbéli boldogságot érez, amikor egy-egy elem a helyére kerül az alkotásában. A világmindenség nagy kompozíciójában kiemelt helyet foglal el az ember. Az embert Isten a saját képmására teremtette és alkotta. S így el is érkeztünk kiállításunk címéhez: Teremtés és alkotás.

Fotó: Szente Tünde

Az ember ezen felül még Isten képmására teremtetett és alkottatott, ez pedig különleges minősége az emberi lényünknek. Isten a saját lelkét lehelte belénk, tehát lényének egy részével ajándékozott meg bennünket. Ez a különleges ajándék nemcsak harmonikus Isten kapcsolatot tett lehetővé, hanem megadta nekünk a teremtett világban való tökéletes gyönyörködés ajándékát és felkínálta azt a lehetőséget, hogy a teremtés és alkotás folyamatában részt vegyünk. Ezért bízza meg Isten az embert feladattal. A teremtett világot, mint Isten követe és képnek hordozója, művelje és őrizze. Alakítsa úgy, hogy az még inkább Isten dicsőségét mutassa fel.

A bűneset azonban elszakította az embert Istentől és édeni lázadásunk folytán töredékessé lett istenképűségünk. Ezért elvesztettük a valódi gyönyörködés ajándékát is. A világot inkább kizsákmányoljuk, mint őrizzük, inkább az uralmunk alá hajtjuk, mint műveljük. Istenképűségünk azonban nem semmisült meg teljesen, sokkal inkább töredékessé vált és szétszóródtak darabjai.