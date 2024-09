A színhzáz alkalmazottait és szerződött művészeit a 2024/2025-ös évadnyitó társulati ülésen a Himnusz hangjai után Őze Áron igazgató köszöntötte, majd rögtön át is adta a szót Barta Endre humán ügyekért felelős alpolgármesternek, aki humorosan azzal kezdte, hogy a Bartóknak majdnem sikerült összeugrasztania a városlakókat, ugyanis már novemberre is elfogytak a jegyek az előadásokra. Természetesen ezt valójában dicséretnek szánta, mint mondta, nagyon kevés olyan szervezet van, amely előre tudott lépni, fejlődni tudott a 2020-as válságtól kezdődően, ezek közé tartozik a Bartók is.

Őze Áron igazgató Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

Őze Áron igazgató is azzal kezdte mondandóját, hogy nagyon büszke a csapatra és arra a munkára, amit végeznek. Ezen a nyáron is sikert gyártottak a Kőszegi várszínházban bemutatott Hippolyt a lakáj előadással, ami meg fogja határozni a következő nyarukat is, hiszen egy sűrű Hippolyt turné várható, ugyanis az a ritka helyzet alakult ki, hogy Kőszegen újra műsorra tűzik az előadást jövő nyáron. Mindemellett több nyári színháztól kaptak megkeresést erre az előadásra, amelyet szeptember 21-én a Bartók színpadára is behoznak. Várhatóan ez az évad végéig kitart majd, már csak az egyeztetési nehézségek miatt is, ugyanis úgy tűnik, legfeljebb havonta egy alkalommal tudják csak műsorra tűzni majd.

Suplitz Mihály

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Ezen bevezető után Suplicz Mihály műszaki igazgató vette át a szót, aki összefoglalta, hogy mi is történt technikai szempontból a házban az elmúlt időszakban. Kiemelte gyulai és kőszegi vendégszereplésüket, amikor 72 óra alatt, 1000 kilométert utazva kétszer le- és felpakolták a kamiont dacolva a kánikulai hőséggel. Mint elmondta, az újabb és újabb bemutatók miatt kezdenek megtelni a díszlet- és bútorraktáraik és most jött a képbe a Csalódások nagyméretű díszlete is. Elmondta, hogy új klímahűtést kapott az épület, ami ezen funkciójából nyáron már le is vizsgázott, a fűtő funkciót pedig hamarosan tesztelhetik majd. Ez volt az elmúlt időszak egyik legnagyobb gazdasági befektetése. A megoldásra váró problémákról is szót ejtett, ilyen az elöregedett elektromos főkapcsoló, ami a rendszeres karbantartás ellenére is bizonytalan működésű, az utolsó meghibásodásnál közel 7 órán keresztül áram nélkül maradtak. A megoldást keresik az EON-nal közösen, de olyan elavult berendezésről van szó, hogy nem lesz egyszerű kiváltani, de ha sikerül, akkor is rendkívül költséges lesz. Hasonló gondot jelent, hogy a Petőfi liget Zenepavilonja mállani kezdett. A "B" épületben nemrégiben kialakított Mikroszínpad már nem csak babaszínházként fog funkcionálni, az is megtelik élettel, megnyitják a felnőtt közönség előtt is.