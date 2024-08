„Mikor még az esküvőmre készültem, úgy képzeltem el a házasságomat, mint egy erős sodrású folyót, amely elragad.

Mikor Ahmeddel elkezdtük közös életünket, ez a folyó nyugodt patakká csendesült, én pedig érdeklődve vártam, milyen helyekre visz majd el. Azonban, mikor Ahmed szülei megérkeztek, újra egy erős sodrású folyóban találtam magam, és a végtelennek tűnő hónapok alatt többször is úgy éreztem, hogy leránt a víz. Ahmed megváltozott viselkedését látva levegőért kapkodtam. Most azonban, azok után, ahogy anyámmal viselkedett, ahogy a kórházban rárivallt a nővérre, és végül ahogy velem üvöltött, mert ott mertem hagyni a vendégeket, úgy éreztem, belefulladok ebbe a folyóba. Bár még nem emelt rám kezet, elkezdtem félni tőle. A szüleim is veszekedtek, és időnként apám is mondott durva dolgokat. Ahmed dühkitörései azonban egészen mások voltak – az az ember, akit megismertem, teljesen eltűnt, és valaki félelmetes, fenyegető jelent meg helyette. Eljutottam oda, hogy megkönnyebbülés töltött el, mikor elindult dolgozni.”

Forrás: József Attila Könyvtár

Samra, az írónő, a saját történetét tárja az olvasó elé. Betekintést nyújt egy számunkra teljesen más kultúra világába, ahol a lányokat nagyon korán férjhez adják, szinte még gyerekek, sokan még az iskolát sem végzik el, az iskolapadból kiemelve őket férjhez adják náluk sokkal idősebb férfiakhoz. Ezek a házasságok legtöbb esetben nem szerelmen alapulnak, hanem a szülők által elrendezett házasságok.

Samra egy pakisztáni lány, akit tizenhét évesen férjhez adnak egy nála tizenegy évvel idősebb, a régi muszlim tradíciók szerint Kanadában élő férfihez. Samrának álmai voltak, iskola, érettségi, egyetem.

Jövendőbeli férje, Ahmed és szülei megígérik neki, hogy Kanadába lehetősége lesz a továbbtanulásra, támogatni fogják, hogy az egyetemi tanulmányait elvégezze és diplomát szerezzen.

Kanadában költözésük után, nyolc hónapig minden teljesen rendben volt, Samra boldognak érezte magát. Miután az anyósáék odaköltöznek, minden megváltozik. Ahmed teljesen kifordul magából.

Samra állandó rettegésben él, bármit csinál, semmi sem jó, elkezdődnek a szóbeli bántalmazások, majd az ütlegelések.