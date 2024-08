A felújítás megvalósítása

A síremlék felújítása két évnyi tervezés, forrás biztosítás és kivitelezés után készült el. Margit elmondása szerint a család is összefogott, hogy a nagyszüleik sírját is méltó módon rendbe hozzák. A felújított sír most kelet-nyugati irányba néz, ami különlegessé teszi a többi sírok között. Ez azért van, mert egykor a Reich család háza – végakaratuk szerint – a lábuk előtt volt.

Hála és emlékezés

A Reich család öröksége tovább él Kulcson. A közösség hálás azért a nagylelkűségért, amely lehetővé tette a temető létrejöttét, és a sír felújítása méltó emléket állít az adományozóknak. A felújított sír a közösség tiszteletét is jelképezi. A Reich család története és a sír felújítása egyaránt azt mutatja, hogy Kulcson a múlt értékei iránti tisztelet és a közösség összefogása mindig is fontos volt és lesz.