A Pats Dániel szervezésében létrejött művésztelepen az idei évben kilenc alkotó munkálkodik és ami igazán jó hír, minden nap közöttük dolgozik Móder Rezső Munkácsy-díjas képzőművész is, aki újra kedvet kapott ahhoz, hogy ecsetet vegyen a kezébe. Míg Móder egyik végletként a rutinos, mondhatni befutott dunaújvárosi képzőművész, aki a sokadik alkalommal vesz részt a munkában, addig a másik dunaújvárosi, Molnár Zoltán Gábor a fiatal, szárnyát bontogató "művészpalánta". Már önmagában ez sokat elárul az alkotótelep szellemiségéből.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Itt minden a közösségről, az alkotásról, egymás segítéséről szól, nem a pénzről. Persze nekik sem adják ingyen a vásznat, vagy az ecsetet, de a szponzori segítség nagyjából ennyiben ki is merül, illetve a tábor helyét kapták meg az önkormányzattól, illetve az étkezésükbe segítenek be. Sokat gondolnak az alapítóra, tisztelik az elődöket, de fiatalokkal töltik be a teret és nem titkolt cél az sem, hogy azt a vonalat is visszahozzák, amikor gyerekekkel telik meg a tábor, hogy gondoskodjanak az utánpótlásról. A táborban nincs semmi kötöttség, sem tematika a művek születésekor. Akad, aki később kezdte a munkát, mint például Teodora Pop, aki Temesvárról, vagy Kecskés Róbert, aki Csíkszeredából érkezett. Egyébiránt mindketten visszatérő résztvevői a tábornak. Móder Rezső "bejárós" tábort tart, ő minden nap lelátogat közéjük, hogy alkosson egy kicsit, akad, aki pár napot munkálkodott, aztán elutazott, de még visszavárják, mint a dunaújvárosi születésű, de Kecskeméten élő Horváth Helga.

Fotó: Szabóné Zsedrovits Enikő

Hegyesi Katinka Zebegényből jött ide egy másik alkotótáborból, de fontosnak tartotta, hogy idén is részt vegyen a közös alkotásban. Kifejezetten szert ide járni, és ő maga is meglepődött azon, hogy milyen jól ismerik művészkörökben a Skicc alkotótáborát, illetve a dunaújvárosi képzőművészeti szcénát. Irigykedve néztek rá, amikor elárulta, hogy Dunaújvárosba jön festeni. Téger Attila a szomszédos Dunaföldvárról érkezett, ő is részt vesz az Aztakeservit Értékőr Egyesület akcióiban. Lehet, hogy nem is tudunk róla, de szinte biztosan találkoztunk már munkáival a köztereken. Négyesi Ádám budapesti művész, de ő is visszatérő alkotó a Skicc táborokban, már jónéhány munkáját megcsodálhattuk. A termékeny alkotásnak semmi akadálya sincs, mintegy 40 vászon várta induláskor, hogy képzőművészeti alkotássá avanzsáljon, ecsetekben, festékekben sincs hiány és ha éppen olyan kedvük van, még graffitis technikát is alkalmazhatnak, ahhoz is vannak flakonok és a jó hangulat is az alapfelszereltséghez tartozik. Demokratikusan működnek, nincs művészeti vezetője a tábornak - bár korábban Pats József személyiségéből adódóan sokszor hallgatólagosan azzá vált -, igyekeznek átadni a tudásukat a többieknek, ha azt igénylik, de az alkotói szabadság az elsődleges, és a pozitív gondolkodás. Kedves gesztusként minden résztvevő egy olyan festőpalettát kapott, amin szerepel a tábor logója.