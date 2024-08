Kulisszatitkok a Parti Fesztivál után (3.) 1 órája

Rico X Miss Mood őrületes tempót diktált a koncerten

Rico X Miss Mood is megadta a módját a fellépésüknek! A kosztümjük a legmenőbb klubokban is telitalálat lett volna, ahogy az erre az estére szerkesztett műsoruk is. Őrületes tempót diktáltak.

Fotó: Balogh Tamás Ti sportolók is vagytok? – Nem, csak fiatalok vagyunk bitang jól nézünk ki, (mondta Rico hatalmasat nevetve), de ha most a fellépésünk intenzitásáról beszélünk, akkor a maival a hagyományainkat követtük. Ketten vagyunk a színpadon és totál kitudjuk egymást egészíteni. Amíg az egyikünk énekel, vagy rappel, addig a másik hájpolja a közönséget. Tök jó, szeretnek az emberek és mi is szeretjük őket. Mázlista vagy! Egy elegáns és gyönyörű hölggyel érkeztél, akinek fantasztikus hangja van! – Ez így van, egy igazi képzett énekesnő, és a mázlimat tovább erősít, hogy egy kocsiban utazunk! Fotó: Balogh Tamás Van olyan ember, akinek szót fogadsz? – Hát nem vagyok én kutya! (kacagott fel Miss Mood) Ez egy jó kis buli lett, nagyon aranyos volt a közönség. A végére ők is teljesen feloldódtak. Általában azzal találkozunk, hogy a koncert elején feszültebbek és szinte félnek feltenni a kezüket, nem mernek megmozdulni és velünk táncolni. Hál’ Istennek, és ez a legnagyobb sikerélmény, amikor a végére azt látom, felszabadultan riszálnak és énekelnek. Ebben a szakmában ez a legnagyobb boldogság. Hogy érezted magad? – Köszönöm szépen abszolút jól. Nyár és jó idő van, csinos szép volt a közönség, belendültek, szerintem jót énekeltünk – közösen ezért teljesen jól szórakoztunk.

