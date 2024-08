Milyen kedvedben vagy?

– Jóban, de egy kicsit fáradtan érkeztem, mert most voltunk nyaralni és éppen a hazautazás fáradalmait szeretném kipihenni és várom a koncertet. Tök jó, hogy most éppen nincs olyan nagy meleg, mint néhány napja volt.

Ajándék, hogy élő koncertet adtok nekünk!

– Az az igazság, hogy nem is gondolkodunk soha másban. A Milánnal és a Jocival egy sokkal nagyobb kihívásnak tűnik, mint az élő előadás, mert olyan főiskolára jártunk, ahol zenét tanultunk és élőzenét szerettünk volna játszani, tehát a playback nem is jöhetett szóba nálunk. Nekem az egyébként zavarna, hogy ha nem tudnám pontosan ráénekelni a szöveget a dallamra!

Fotó: Balogh Tamás

Hol találtatok egymásra?

– Az említett két régi főiskolás barátom mellé egy tagcserét követően találtunk még ezt a két fantasztikusan jó zenészt és nagy örömünk így együtt játszani.

Elsőként fellépni…

– Semmi baj sincs vele. Nem ciki nyolckor kezdeni és napfényben játszani, mert ezt a legnagyobb előadók is baj nélkül megteszik, ezért aztán én is megállíthatatlan leszek. Csak saját zenét fogunk játszani ezért akikkel eddig nem találkoztunk, azok is megismerhetnek bennünket. Mi ilyenek vagyunk.