Nem akármilyen kulturális programot láthatunk a dunaföldvári várban augusztus 27-én kedden, 19 órai kezdettel. Már az előadás címe is sokatmondó, Olasz dallamok a várudvaron. Miről is van szó? A fellépő formáció neve Musicale Di Frazzanó E Terrenova. A zenekar 1998-ban alakult a Messina járásban található Frazzanó nevű településen. Vezetője: Giuseppe Restifo karmester.

A zenekar rendszeres fellépője az olaszországi rendezvényeknek, repertoárja széles. Több alkalommal jártak külföldön is, köztük Magyarországon és Lengyelországban. Mostani látogatásuk Dunaföldváron a harmadik a sorban. A koncert megtekintése ingyenes. A dunaföldvári vár udvara már igazi kulturális központ lett, hiszen rendszeresek náluk a színvonalas programok. Például az olasz zenészek után augusztus utolsó két napján a magyar tánctörténettel kapcsolatos előadást láthatunk majd.