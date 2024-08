- Ez nagyságrendileg mibe kerülne, ha meg kellett volna venni?

- Még nem kértem árajánlatot. Ahol nincs álmennyezet, oda valószínűleg más jellegű lámpát vásároltam volna, de LED-es égőt. Az összes óvodában ez a tízmilliót megütni, nem olcsó. A jó minőségű sehol nem olcsó. Annak pedig semmi értelme, mint ahogy régen volt, hogy megvolt a villamos felújítás, de nem a jó minőségű lámpák kerültek fel. Hosszú távon derült ki, hogy ez nem volt egy jó konstrukció. Nem hibáztatom a kivitelezőket, senki nem tudta, hogy ennek nem lesz alkatrész utánpótlása. Ráadásul nagyon hamar kiégnek, főleg ezek az UFO lámpák. Betesszük az új égőket és egy két hét múlva már szólnak, hogy kiégett. Villan egyet és nem gyullad be, tönkremegy a trafó, nagyon gyenge minőségűek. Vagy nem ekkora terhelésre tervezték, hogy állandóan égjenek.

- A Jysk bármit kért cserébe?

- Semmit nem kért. De mondtunk nekik, hogy ha még lesz bármilyen ilyen akció, akkor számítunk rájuk, keressenek bennünket. Nem tudni, mit selejteznek, hátha mi be tudjuk építeni. Az óvoda, az óvónénik is arról híresek, hogy akár egy WC papír gurigából is játékot tudnak alkotni a gyerekeknek. Tudunk mi pici dologból nagy dolgot csinálni, van kreativitásunk, leleményességünk. Mi bárkitől elfogadjuk, ami van, mindent elfogadunk, majd mi megcsináljuk a szelektálást, hogy mi kell nekünk, mi nem. Csak jöjjön az a felajánlás! Előbb szóljanak, mielőtt kidobják! Egyébként több csoport is jelezte, hogy rengeteg szülői felajánlás van. Nem dobnak ki dolgokat otthonról, ami még jól működő, például íróasztal, vagy komód, vagy bármi, behozhatják egy csoportba. Úgyhogy azért működik ez kis szinten is. Nyilván nem várjuk, hogy vegyenek egy vadiúj, komplett bútort az óvodánkba, de ha olyan jó állapotban levő bútor van, azt szívesen fogadjuk, mert a napi pótlásukat mi nem tudjuk megoldani. Mert amilyen a gyerek, tündér, aranyos, okos, de le tud amortizálni bármit. Mert oda dob, ide dob, belerúg akarata ellenére, vagy akarattal, mert ilyen is van. Bármi könnyen rongálódik, de mindig próbáljuk pótolni. Nagyon köszönöm a szülőknek is! Tényleg olyan lelkes szülőink vannak, hogy bármilyen nagy feladat előtt állunk, jönnek segíteni. Nagyon sok óvodánk nyert most Hankookos pályázatot, nem kevés összeggel. A belső tartalomra „gyúrunk”. Például itt a Margarétában két felnőtt mellékhelyiséget teljesen felújítunk. Az Aranyalmában mind a három csoportban a beépített szekrények új burkolatot kapnak, gyönyörűt, színeset, és ezt mind-mind a szülőknek köszönhetjük. Mi nem tudunk magunk pályázni, ez közös, szülői pályázat. Gondolnak ránk, a Csillagvirágban szülői összefogással (önkormányzati segítséggel egyetemben) megújult az udvar. Azért mindig van egy plusz, ami jó az ember lelkének, olyan, hogy ezért érdemes csinálni.