Hosszú éveken át felépítették, alakítgatták, csiszolgatták társaival a Mesélő Bőrönd Társulat önálló „brand”-jét. Kitűzött céljuk az volt, hogy nívós előadásokkal szolgálják a gyermekek, családok, minőségi szórakoztatását, interaktívan, de a hagyományok tiszteletben tartásával, mindemellett modern színházi elemek alkalmazásával.

Az évek alatt, bejárták szinte az egész országot, de a határon átlépve, például Ciprus és Ukrajna magyar ajkú gyermekeinek is mosolyt csalhattak az arcára. A társulat életében a közelmúltban egy új korszak indult el, ami nem előzmények nélküli. Életre kelt a Zenélő Bőrönd Mesezenekar elnevezésű produkciójuk is, méghozzá olyan kipróbált, ismert énekesek, színészek részvételével, mint Jónás Szabolcs, Unger Vanda Rebeka, Kreisz Zsófia, Czigány Zsófia, Arany Réka, akiket olyan zenészek támogatnak, mint Kosóczky Anita, Paltineanu Kevin, Borka Zsombor, vagy maga az alapító, Udvari Péter.

Jónás Szabolcs neve ismerős lehet Az ének iskolája című műsorból, ahol Szulák Andrea tanítványa volt.Unger Vanda a József Attila Színházban és a Veszprémi Petőfi Színházban is játszik, Czigány Zsófia pedig a legendás rádiós, Czigány György unokája.

Ígérik, hogy zenei előadásuk is a tőlük megszokott minőséget biztosítja majd a rendezvényeken. Az első bemutatkozó daluk megjelenését pedig pár héten belülre ígérik, hogy elérhető lesz az összes online felületükön.