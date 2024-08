Természetesen az eredetileg tervezett egy koncertre hatalmas volt az érdeklődés, a jegyeket elkapkodták, így a szervezők még egy koncertet hirdettek meg augusztus 11-re. A Led Zeppelin gázsija a legnagyobb összeg volt, amit abban az időben egy fellépésért kifizettek.

2007. december 10-én az együttes három élő tagja újra együtt zenélt az Ahmet Ertegün emlékére rendezett koncerten, a londoni The O2 arénában. (Ahmet Ertegün a Led Zeppelin kiadójának, az Atlantic Recordsnak török származású alapítója és ügyvezető igazgatója, akit a modern zeneipar egyik legfontosabb alakjának tartanak. A koncerten a három élő Zep-tag mellett John Bonham fia, Jason Bonham dobolt.)

A Led Zeppelin egykori tagjait a mai napig próbálják rávenni egy turnéra, amire egyre kevesebb az esély.

Először is a tagok egyre korosabbak, Jimmy Page az idén töltötte be a nyolcvanadik évét, Jones hetvennyolc, Plant hetvenhat éves. Másodszor tartják magukat ahhoz, hogy John Bonham halálával befejeződött a Led Zeppelin története. Hogy mennyire következetesek ezen a téren, azt az is bizonyítja, hogy a már említett 2007-es koncertre egy óra alatt több mint egymillió jegyigénylés érkezett az interneten. Ennek hatására az előadás után hatalmas, szinte visszautasíthatatlan összeget ajánlottak fel egy turnéért, de tartották magukat az ígéretükhöz.

A léghajó tehát nem szál föl újra…

Forrás: retroradio.hu, rockbook.hu