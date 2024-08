Különlegesség a Parti Fesztiválról (6.) 23 perce

„Kék Duna-zöld térség” – ez a szlogenjük és nem zenéltek

Kakukktojások? Igen is, meg nem is. Elsőre, valamilyen különleges zenekarként villantak elénk. Aztán kiderült, hogy Lakó-Tóth Editék a Közép-Duna Menti Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft., a Közép-Duna Menti Fejlesztési Tanács munkaszervezeteként jelentek meg. Céljaikat tekintve jól tették, hogy egy ilyen eseményen is bemutatták a tevékenységüket.

Balogh Tamás Balogh Tamás

Fotó: Balogh Tamás Megtudtam tőlük – Kilencvenkilenc település, három vármegye, az északi részen Dunaföldvár, délen pedig Sükösd tartozik hozzánk. A Duna két oldalán vagyunk, a szlogenünk a „Kék Duna-zöld térség”. Nagyon szeretnénk, ha a folyó két oldalán fekvő vármegyék között élő kapcsolat jönne létre. Azt is, ha az itt élők megismernék ennek a térségnek az értékeit, amik rengeteg kincset rejtenek. Rájöttünk, hogy ritkán mennek át a másik oldalra, pedig ha megismerik, jól fogják érezni ott is magukat. Egy kis játékkal – Kölcsönösen sok ismeretet szerzünk a kérdőívünk kitöltése során, amihez azért egy kis segítséget is nyújtottunk. Kerestük Pipó várát (Ozorán) vagy a legnagyobb pincefaluval rendelkező települést (Hajóst). A figyelemfelkeltés nyomán reméljük, hogy még többen próbálják meg fölfedezni őket. Dunaföldvár a szívük közepe! – Itt van az ügynökségünk központja. A tevékenységünkhöz segítőkészen fordul az önkormányzat, az intézmények és a vállalkozások is. A településnek ez a pontja pedig csodálatos helyszínt ad ennek a fesztiválnak a megrendezésére.

