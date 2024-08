Kiss Péter

A baracsi születésű harmonikaművész Dunaújvárosban, a Sándor Frigyes Zeneiskolában kezdte tanulmányait Juhos Melinda tanárnőnél. Innen 2016-ban sikeresen felvételizett a Pécsi Művészeti Gimnáziumba, ahol Kéméndi Tamás tanítványa lett. 2020-ban felvételt nyert a firenzei Luigi Cherubini Konzervatóriumba, ahol 2023-ban sikeres BA (bachelor) diplomát szerzett Ivano Battiston professzor kezei alatt. Jelenleg az előbb említett intézmény tanulója a mesterképzésen. Fiatal kora ellenére már olyan helyeken mutathatta meg tudását, mint a Virtuózok tehetségkutató műsor, a pécsi Kodály Központ, de játszott már Szerbiában, Horvátországban, Csehországban, Olaszországban és Oroszországban is. Több hazai és nemzetközi versenyen ért el dobogós helyezést, ezek mellett 2016-ban Nívódíjat, 2019-ben pedig Rotary Díjat, valamint szülőfalujában Ifjúsági Kitüntető Díjat vehetett át. 2023-ban a magyar harmonikás élet támogatásáért és a hangszer széles körű népszerűsítéséért Baranya Megyei Harmonikás Nívódíjat kapott. Szóló karrierje mellett számos alkalmi és állandó kamarazenei formációkban dolgozik itthon és Olaszországban egyaránt - bármilyen felállásról is legyen szó, Péter célja mindig is ugyanaz lesz: a minőségi és igényes zene hirdetése, mindezt a harmonikán, egy olyan fantasztikus hangszeren, amelynek a zenei életben betöltött szerepét a lehető legmagasabb szintre szeretné emelni.