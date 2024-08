Mint azt a toborzói hirdetményben részletezték, a táncórákon a gyermekek megismerkedhetnek a magyar kulturális hagyományokkal, a magyar néptánc alapjaival, népdalokkal és játékokkal. A néptánc nemcsak a hagyományok őrzését és ápolását jelenti, hiszen a próbák, az edzések során főszerepet kap a mozgásfejlesztés, a ritmikai képességek és készségek fejlesztése, a nagymozgások és finommotorika fejlesztése, valamint a változatos mozgásformák megismerése játékos keretek között. Mindezt egy vidám, jó hangulatú közösség tagjaként. Ennek megteremtése, az alapok megerősítése, a régi és új táncosok összekovácsolása az egyik legfőbb célkitűzése volt az együttes jelenlegi vezetésének. Mint arról korábban is beszámoltunk, 2023 szeptemberében érkezett a csapathoz Sebek Zoltán, majd idén januárban csatlakozott Hajdu Ádám és Hajdu-Csepeli Ágnes is, s így hárman alkotják a vezetői stábot. Személyesen is megtapasztalhatták annak idején, hogy mit is jelent a Vasas nagy családjához tartozni, ezért is fontos számukra a kohézió erősítése a szakmai munkán túl.

Szeptember 9-én és 10-én 16 órától várják a leendő ifjú táncosokat a felvételi elbeszélgetésre az MMK pincéjében lévő klubban.