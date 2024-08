Fotó: Balogh Tamás

Jó hír az, hogy a mai közönséged mindenféle korosztályból verbuválódott?

– Nagyon, de elárulhatom, hogy hál’ Istennek ez az országban mindenütt így van. Gondolom ez annak is köszönhető, hogy olyan dalokat írunk, vagy írunk, amik életkortól függetlenek. Mindenki megtalálja magát bennük. Például a két nappal ezelőtt megjelent is hasonlóképpen szeretik.

Fotó: Balogh Tamás

Egy igazi zenekarral érkeztél!

– Így járjuk az országot. Azt gondolom, hogy nem akarom megbántani a DJ-ket, vagy akik egy haknira érkeznek egy hanganyaggal, de ha minőségi szórakoztatásról beszélünk, az az élő zenekarnál kezdődik. Ez azért komolyabb hátteret biztosít az előadónak.

Zenészként mozogsz a színpadon

– Pedig sajnos nem játszom hangszereken. Értem a zenét, eltudom mondani, hogy mit szeretnék, de maradok szövegíró és előadó. Szerencsére olyan zenészekkel dolgozok, akik leveszik ezt a terhet a vállamról. Mindig elmondom, hogy ne így, hanem amúgy szeretném a dalokat, aztán a srácok megvalósítják az elképzeléseimet.

Fotó: Balogh Tamás

Barátságban a bandával

– Ezt másként nem is lehet csinálni. Nem úgy van, hogy én vagyok a főnök, hanem mi együtt vagyunk a Csapat. Nem véletlenül Team Curtis a nevünk. Mindenki egyenrangú, itt nincs olyan, hogy valaki többet ér a másiknál.

Milyen az idei nyarad?

– Durva! Tavaly indult a zenekar és az idén majdnem megdupláztuk a bulik számát. Majdnem ötven fellépés vár ránk. most vagyunk a felénél. A többi időmben az ötéves kisfiammal vagyok, akivel egész nap játszani és fölvenni vele a versenyt fárasztóbb, mint a koncertezés. Ő sohasem fárad el. És ez persze nagy boldogság. Imádja a zenét és a focit is. Most dobolni fog elmenni, viccesen mondtam a Beni barátomnak, a dobosomnak, hogy azt hittem, hogy majd valami zenész lesz, de dobolni szeretne…

Fotó: Balogh Tamás

Egy órával a kezdés előtt érkeztél...

– Ez alap. Nagyon fontos. A Roadok már reggel óta itt vannak. Együtt megvacsorázunk, akklimatizálódunk. Tudok találkozni veletek, és a szervezőkkel. Van idő egy videó készítésére, hogy itt vagyunk! Lehet, hogy valaki, aki eddig vacillált, éppen ettől kap kedvet, ahhoz, hogy kijöjjön hozzánk és együtt bulizzunk. Mindenki számít. A mai napomat Dunaföldvárra szántam!