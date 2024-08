„Akkor is hat az életünkre a családunk története, ha nem ismerünk minden részletet – folytatja. Nem tudok megszólalni. - Azt mondják, hogy minden döntésünket befolyásolja. Azt hisszük, hogy a mi kezünkben van az irányítás, közben meg mindenbe beleszól a múlt. A párválasztásunkba, a viselkedésünkbe, hogy hogyan élünk – halkan beszél, és gyorsan, mint aki attól tart, esetleg leállítom, és nem lesz alkalma befejezni a gondolatot. - Az egészségünkről nem is beszélve. A felgyülemlett és tudattalanul cipelt terhek megbetegíthetnek. Belülről marnak, pusztítanak vagy éppen elburjánzanak, mint a rákos sejtek.”

Forrás: József Attila Könyvtár

Négy generáció története egy napban elmesélve. Körösi Laura, 50 éves három gyermekes családanya, dédnagymamája festményeinek kiállítására készül. A dédihez, aki fiatal korában színésznő volt, mindig is szoros szálak fűzték, szorosabb, mint édesanyjához, vagy nagyanyjához. A színeken keresztül egy nem várt segítő Laurát végigvezeti saját múltján, jelenén, talán még jövőjén is. A festményeken és a hozzáfűzött narráción keresztül megjelenik hogyan befolyásolta a háború a család nőtagjainak életét, álmait, egymáshoz fűződő érzéseit. Laura 50 éve alatt mindig is érezte a családban megbúvó feszültséget, ki nem mondott szavakat, tragédiát.

„A múlt titkos szálai behálóznak. Varrd el őket, és szabad leszel.” Ezt mondta, aztán megkérdeztem tőle, ugyan honnan tudhatnám, hogy azzal, amit titkos, dolgom van. Erre megszorította a kezem, és azt mondta, hogy a titok képes túlélni a halált, de megöli az igazságban való hit. Márpedig az élethez hit kell. Higgy magadban, és meglátod, egy napon, amikor a legnagyobb szükséged lesz rá, már nem lesz előtted több titok.”

Lebilincselő történet, mely segít megérteni saját magunkat is, honnan jövünk, hová tartunk. Bauer Barbara regénye rámutat az élet közepi válságban lévő nők alapvető problémáira, nehézségeire, a családban elfoglalt „helyünkre”.

az ajánlást készítette: Garbaczné Rapcsák Rita

Forrás: https://www.jakd.hu/konyvajanlo