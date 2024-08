Mint arról a pálhalmai bv. intézet beszámolt, a sándorházai objektumban szabadságvesztését töltő tíz férfi fogvatartott kapott lehetőséget arra, hogy szerepeljen ebben a börtönszínházi programban. Ők Fejér István és Kéri Ferenc: Az alkohol öl című zenés komédiáját fogják előadni. A szereposztások már megtörténtek, jelenleg az olvasópróbák zajlanak, később pedig a technikai próbák következnek.

Már zajlanak az olvasópróbák a pálhalmai intézetben. Fotó: Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Az Országos Börtönszínházi Találkozón való részvételre egyébként a pálhalmai intézet mindhárom objektuma különböző tematikájú és műfajú darabbal pályázott. A bernátkúti egység Schwajda György: A rátóti legényanya című könyvadaptációjával, míg a mélykúti objektum egy saját, az Örökké valóságig melletted című darabbal indult. A három pályázó közül végül a sándorházai darabbal indulhatnak a regionális válogatón.

A reintegrációnak nemcsak a tanulmányok folytatásával és a képzettségek megszerzésével kell támogatnia a fogvatartottakat, hanem a társadalmi, a szociális életben szükséges egyéb kompetenciákat is fejlesztenie kell- emelte ki az intézet. A drámapedagógiai tevékenységek, illetve a dramaturgia által a fogvatartottak belebújhatnak más és más szerepkörökbe, élethelyzetekbe, pszichés és lelki szituációkba, amik előremozdítják az empátia, valamint az érzelmi intelligencia fejlesztését.

A drámapedagógia is fontos reintegrációs programelem a börtönökben. Fotó: Pálhalmai Országos Büntetés-végrehajtási Intézet

Pálhalmán indult a börtönszínházi kezdeményezés

Az Országos Börtönszínházi Találkozó ötlete egyébként éppen Pálhalmán született meg, a kezdeményezés megvalósítása az előző intézetparancsnok, Balázs Péter nevéhez köthető. Hitt a művészeti terápia fejlesztő erejében. Egy korábbi interjúban lapunknak elmondta, a drámapedagógiai foglalkozások lényege az előítéletek leépítése, hogy a szabaduló fogvatartottaknak is van és lehet esélyük az újrakezdésre, és megkönnyíti a társadalomba való visszailleszkedésüket.

Annak idején az intézet elítéltjei Móricz Zsigmond regényét feldolgozva írtak egy színdarabot, Ma is légy jó mindhalálig címmel, benne a saját érzéseikkel, amit 2012-ben be is mutattak a színházban.

"A nagy siker, valamint a felkészülés közben tapasztaltak nevelő hatása megerősítette vezetőtársaimat és az intézet dolgozóit is abban, hogy Pálhalma egy országos szintű börtönszínházi találkozót szervezhetne, amelyen több bv. intézet is bemutatkozhatna a civil közönségnek" - így fogalmazott Balázs Péter egy 2014-es Börtönügyi Kaleidoszkópban. Ebben kifejtette, hogy az elítéltek a színjátszás során toleranciát tanulnak, s a közösség ereje személyiségfejlődést indíthat el. Nemcsak az agresszív viselkedést lehet így kezelni, az alkalmazkodási képességekkel nehezen birkózókra is pozitívan hat. Ami pedig a közönséget illeti, fontos, hogy a civil társadalom is megtudja, milyen munka folyik a börtönökben, hogy lássa: komoly szellemi tevékenység van abban, hogy az elítéltek pszichéjét, én-tudatát megváltoztassák, jó irányba állítsák. Az országos parancsnokság jóváhagyását követően meg is hirdették az első nagy találkozót.