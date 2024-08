- Ez leginkább az anyukám miatt jött. Egy salzburgi nyári kurzuson tanultunk maszkolási technikákat, hogy a kedvesebb, vagy gonoszabb szerepekhez hogyan árnyékoljunk. Egyszer kifestettem anyukámat, mert megkért, és azt mondta, el tudná ezt képzelni nekem. Én meg mondtam, hogy biztos, hogy nem szeretném csinálni. Fél év után meg gondolkoztam, hogy lehet, hogy van benne valami, mi lenne, ha megpróbálnám. Jelentkeztem sminkiskolába, később a világhírű Dominique Robertsnél tanultam. Ezt is kitanultam, dolgozgattam is vele, oktattam is a Glamour Makeup International Academy-n is. Egy-két munkám volt a világhírű csellistával, Hauserrel, forgatásokra is jártam, dolgoztam a Europe Face Model Agency modellügynökségnél és a L'Oreal Paris-nál is. Ez jó volt kikapcsolódásképpen. Mivel a balettben soha nem vagyunk benne biztosak, hogy valami jó, hiszen nem látjuk magunkat kívülről, kellett valami olyan, ahol a két szememmel látom, és tudom, hogy jó, hogy jót csináltam. Úgyhogy ez nagyon sokat segített nekem. Most Amerikában nem nagyon tudok vele dolgozni a vízumom miatt, de mindenféleképpen majd igyekszem. Most is voltam egy szépségversenyen, vezető voltam a Miss Royal Hungary szépségversenyén.

- Akkor ez már a "B" terv, amivel arra készülsz, amikor már nem bírod fizikailag a balettet?

- Egyelőre még sok minden van a fejemben. Igen, lehetséges, hogy a terv része lesz később. Egyelőre szeretném a balett mellett csinálni, és ha mondjuk 15-20 év múlva is érdekel ilyen komolyan, akkor természetesen elképzelhető. De az is lehet, hogy valami mixben fogom ezt csinálni. Most az a tervem, hogy létrehozok egy ruhamárkát. A diplomaosztómra csináltam egy nagyon szép öltönyt, úgyhogy most az is egy ilyen terv. Ha sok időm lesz Arizonában, veszek egy varrógépet, kitanulom magamtól, és ezt is csinálom mellette.

- Ehhez honnan jön az affinitás? Te magad szabtad ki?

- Egyelőre még nem, mivel annyira nem tudok még varrni. Félig-meddig egy régit csináltam újra, azt díszítettem fel teljesen. Körülbelül fél év volt, mire megcsináltam, úgyhogy még sok idő és sokat kell tanulni, hogy száz százalékosan meg tudjam csinálni. Egyelőre csak szeretnék eladogatni egy-kettőt. Amerikában nagyon szeretik a kézműves dolgokat, a ruhákat, az ékszereket, úgyhogy reménykedem. Meg nem is fogok unatkozni, ami a lényeg. Ha van egy kis időm, mindig kitalálok valamit.