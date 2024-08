– A Rácalmási Glória Kamarakórus 2020-ban alakult, és azóta aktívan részt vesz egyházi szolgálatokban. A kórust Gyalus Boglárka vezeti, és tizennyolc tagból áll. Többen közülük más kórusokban is énekelnek. Amikor Csaba atya mellé kerültem, akkor ismerkedtem meg a kórussal, és azóta is együtt dolgozunk. A repertoárunk folyamatosan bővül, saját szerzeményeim is bekerültek a műsorukba.

Fotó: Laczkó Izabella

Hogyan zajlik önöknél a műhelymunka, hogyan állítjátok össze a repertoárt egy ilyen eseményre?

– Az ilyen szentelési liturgiák szigorú szabályok szerint zajlanak, de mindig igyekszünk színesebbé tenni. Pár hónappal az esemény előtt összeülünk, és végig gondoljuk, hogyan lehetne harmonikusan összefűzni a darabokat, hogy azok igazán megérintsék a hallgatóságot. Így kerültek be különleges darabok is, mint például szenteléshez kivonuláshoz a dobbal aláfestett mű. De az elmúlt decemberre is kivételes koncertprogramot állítottunk össze, ahol gyertyákkal vonultunk be, és a teljes sötétségből világosságba torkollott a koncert.

Fontos, hogy több figyelmet fordítsunk kortárs zeneszerzőink műveire, mert így tudjuk megszólítani a ma emberét a saját nyelvén

Fotó: Laczkó Izabella

Mikor láthatja, hallhatja legközelebb önöket a közönség?

– Október 2-án Rácalmáson lesz egy orgonakoncert, ahol szóló hangszerekkel és az orgonával együttműködve mutatjuk be a hangszer szépségét. Kővári Péter, a Tihanyi Bencés Apátság orgonaművésze is részt vesz majd a koncerten. Fontosnak tartom, hogy több figyelmet fordítsunk kortárs zeneszerzőink műveire. Mert így tudjuk megszólítani a ma emberét a saját nyelvén. A zene egy univerzális nyelv, amely bárhol, bárkinek szólhat. Ha szívből adjuk elő, amit játszunk, az mindenkit megérint, a részese szeretne lenni és véleményem szerint ez az igazi művészet.