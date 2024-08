Appelshoffer János

Fotó: Balogh Tamás

Üdvözlöm önöket, a baloghtomi vagyok! A Dunaföldvári Ördögszekér Táncegyesület az idén ünnepelheti a fennállásának, és azt végigkísérő sikersorozatának huszadik évét. A nyár utolsó két estéjére a „Magyar Tánctörténet címmel” gálaműsorral készültek. Ebből az alkalomból beszélgettünk Appelshoffer János táncművésszel, az egyesület művészeti vezetőjével és egyben az elnökével. Aki nem mellesleg országosan kiemelkedő táncprodukciók koreográfusa, táncosa és, ha kell, énekese is. És respecttel tegyük hozzá, hogy a Magyar Táncművészeti Egyetem adjunktusa, táncpedagógusa. Hallgassanak ki bennünket, mert most is érdemes!