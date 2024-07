Az MMK árnyas fái alatt 25, jellemzően óvodás gyerek gyűlt össze, hogy ne csak meghallgassa Bóbita tündérkisasszony és Bóbita király történetét, hanem részese is legyen annak. Ehhez először egy manótornával felrázta őket, majd vándorolni indultak a király palotájához, hegyen-völgyön át, esőben, hóban, jégen csúszkálva, kötélen mászva, meredeken kapaszkodva, barlangban kúszva, hasoncsúszva, imbolygó hídon egyensúlyozva átküzdik magukat a Hármashegyen, megérkeznek az Üveghegyhez, de a vár őrzője csak azokat engedi be, akiknek van meghívója, mert Bóbita király parancsba adta, hogy senki idegent ne engedjen be, csak akit ő, vagy Bóbita hercegnő hívott meg. (Megbeszélték, mitől fontos a meghívó, mitől akarja megóvni a királyt) A hercegnő, látva elkeseredett arcukat a kapu előtt, ezért - bár földi halandók csak különleges alkalmakkor tartózkodhatnak a falak között - jó atyja engedélyével meghívja őket a születésnapi partijára. A gyerekek ajándékként megtanulják kedvenc versét, amit Weöres Sándor írt és róla szól, mégpedig megzenésítve. Polgár Lilla előénekelte, a gyerekek pedig vele együtt énekelve megtanulják. Szerencsére a gyerekek többsége már ismerte a verset és a dalt. Aztán, amikor megvan a meghívó, már megttanulták a dalt, amit ajándékba visznek, akkor jött egy kondicionáló Manó Boogie. Hatfős (táncoló, játszó, építő, álmos) csapatokba rendeződve három próbát kellett kiállniuk. A verssel kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk, rajzolniuk, miközben jobbnál jobb zenéket hallgattak. A próbákat teljesítve végre bejuthattak a születésnapi buliba, ahol táncolhattak, mulathattak.

A Munkásművelődési Központ gyermektáborai egész nyáron értelmes elfoglaltságot kínálnak a különböző gyermekkkorosztályoknak. Polgár Lilla legközelebb július 25-én 10 órától várja a kicsiket az MMK-ban Csalafintaságok! című műsorával.