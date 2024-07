Forrás: likebalaton.hu

A véradás fontosságát nem lehet elégszer hangsúlyozni, különösen a nyári időszakban. A Magyar Vöröskereszttel együttműködve a RockBalaton szervezői augusztus 8-án 12 és 17 óra között véradást tartanak. Bárki, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén 60), testsúlya eléri az 50 kilogrammot és egészségesnek érzi magát, csatlakozhat a fesztivál bejáratánál. Ehhez szükséges a lakcímkártya, személyi igazolvány és TAJ-kártya bemutatása.

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat közismerten segíti a nehéz sorsú családokat. A RockBalaton szervezői is támogatják őket, az augusztus 8. és 11. között zajló fesztiválon helyszínt biztosítanak az adománygyűjtésre.

A magyar rockzene legjobbjai és feltörekvő zenekarai lépnek fel négy napon át Fonyódon. A koncertek mellett dedikálások is lesznek, ahol a rajongók találkozhatnak kedvenceikkel. A fesztivál két helyszínen zajlik: a fő színpad mellett a sörsátorban rock-disco várja a látogatókat minden nap.

A fesztivál helyszíne idén is a híres fonyódi piac, ahol ingyenes parkolást biztosítanak az autósoknak. A szervezők a környezetvédelem jegyében javasolják a MÁV balatoni járatainak igénybevételét, melyekkel az állomás néhány percre van a fesztiválhelyszíntől. Éjszaka a bagoly járatok is közlekednek, így a hazajutás is biztosított.

Négy napon át késő délutántól estig a magyar rockzenei élet legnagyobbjai és legjobb feltörekvő zenekarai lépnek fel a fonyódi Piac téren kialakított fesztiválhelyszínen. Fellép többek között az Alvin és a Mókusok, a P. Mobil, a Pokolgép, az Ossian, a Moby Dick, Rudán Joe, az Aurora, a Kárpátia, a Depresszió, az Omen, a Classica, a Nemzeti Hang, A Király Halott és a Detonic, valamint Szekeres és Barbaro Junkies dalokkal.

Forrás: likebalton