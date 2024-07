Nagyon népszerű volt idén a tábor, a jelentkezők száma minden várakozást felülmúlt. A programokra a 8-12 és 12-21 éves kor közötti korosztály jelentkezhetett. Ezúttal is két turnusban tanulják a színjátszást a táborozók és idén is egy előadással mutatják be a szülőknek, mit tanultak az egy hét alatt. Hétfőn reggel elindult az első turnus a Bartók „B” épületében és pénteken zárult. A folytatásra sem kell sokáig várni, ugyanis a következő turnus hétfőn, azaz július 29-én kezdődik és augusztus 2-ig tart.