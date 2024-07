Matteo Mancuso Fotó: Molnár Gyula

Este nyolckor vonult fel a színpadra a mindössze 26 éves gitárvirtuóz, Matteo Mancuso triója. A paksi fesztivál közönsége azon kevesek közé tartozik, akik még egészen közelről szemlélhették a világhír kapujában álló villanygitáros egészen egyedi pengetési technikáját, közvetlen, szerény személyiségét, ugyanis vélhetően hamarosan már csak arénákban, tisztes távolból lesz látható a kivételes tehetség. E sorok rögzítője bő egy évtizednyi rálátással rendelkezik a fesztivál történetére, de ezidő alatt aligha tapasztalt ekkora ovációt egy produkció kapcsán. Nem volt könnyű helyzetben ezek után az őket követő Blues MD, vagyis a Szebényi Dániel (zongora) Mike Gotthard (gitár), a Junior Prima-díjas páros Gudics Martin (basszusgitár), Gudics Marcell (dob) alkotta formáció, de viszonylag könnyen megugrották a magasságot technikás, mélyen átélt, értő játékukkal, elsöprő lendületükkel. Vendégeket is hívtak az estre. Elsőként az erdélyi koncertről érkező Vitáris Iván (Ivan & The Parazol) uralta le a színpadot hihetetlenül erős színpadi jelenléttel, majd Ganxsta Zolee szállt be egy rövid időre, mielőtt átsétált volna a klubkoncertre, ahol már mint Dos Diavolos állt a közönség elé Takács Vilkóval közösen.

Ganxsta Zolee Fotó: Molnár Gyula

Gasztro-élmények Fotó: Molnár Gyula

A fesztivál zárónapja már szabadtéren, kánikulai melegben zajlott a kosárlabda csarnok melletti parkban. Az esemény a Kárpát-medencei Gastroblues Piknik és Jótékonysági Főzőverseny elnevezést kapta. A fesztivál nemcsak a zenéről szól minden évben, hanem a gasztronómiai élményekről is. A vasárnapi jótékonysági főzőversenyen különféle kategóriákban versenyezhettek a résztvevők, olyanokban, mint például a borral készült ételek, halászlé, vagy borkorcsolya. A számos vállalkozó társaság a park körüli sátrak árnyékában, szabad tűzön alkotott csodákat, amelyek eredményét a zsűri igyekezett teljességgel pártatlanul megítélni. Olyan tányérba valókkal is pályáztak, mint például a harcsapacal, amelynél már az alapanyag beszerzése is komoly teljesítményt jelent. Az országos borbarát találkozót július 5-6-án tartották, ezen számos pincészet, köztük az Eszterbauer, a Takler, a Légli és a Tiffán borait kóstolhatták meg az érdeklődők. Természetesen ezen a napon sem maradt ela a zenei kínálat, az első banda, Kelemen Adrián zenekara, az Érsekújvárról érkezett The Joint Venture délelőtt 10-kor lépett a közönség elé. Őket a Szlovákiából érkezett a fesztivál visszatérő szereplője, a Pál Balázs Jenő Band és a Kézdivásárhelyről érkezett Brothers Zenekar követte. Komoly rajongótábora van az Ismerős Arcok zenekarnak, ez jól látszott a tűző napon a színpad elé gyűlt tömegből, akiket a zenekar nem hagyott távozni a Nélküled nélkül. A napot és a fesztivál helyszínt a Deák Bill Blues Band zárta, akik vendégül láttak egy tehetséges fiatalt is, Szabolcsi Bence "Fészek" személyében. A levezetést a klubban a Tűzrókák, Tűzkerék xT koncertje biztosította.