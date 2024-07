Programokban gazdag, fantasztikus Nyárfelező bulit tartottak szombaton délutántól a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár belső és külső tereiben. Ökojátszótér várja a kicsiket és szüleiket, közben találkozhattak Schmöltz Margi íróval, akivel nemcsak a találkozás, de a Legyél te is bogaras! címet viselő interaktív foglalkozás is sok gyermeket – és velük a szüleiket is – vonzott. Egész délután várta az érdeklődőket a Társasjáték klub, és volt kutyabemutató is. Este Kereki Anna és Papp János énekes-zongora duója szórakoztatta az elsősorban felnőtt közönséget. A nap zárását pedig a rácalmási 4T zenekarra bízták.