A programok szombaton 16 órakor kezdődnek a Rácalmási Művelődési Ház és Könyvtár belső és külső tereiben. Ettől az időponttól egészen 20 óráig Ökojátszótér várja a kicsiket és szüleiket.

Ugyancsak 16 órakor találkozhatnak az Esztergomból érkező Schmöltz Margit íróval, aki már nem ismeretlen a rácalmási gyermekek számára, hiszen nem is olyan túl régen járt a könyvtárban Kék imágó című ifjúsági kötete kapcsán, amely egy telefonos applikációval együttműködve segíti a kicsiket a természet megismerésében. Vélhetően a Legyél te is bogaras! címet viselő interaktív foglalkozás is valami hasonló élményt ígér Schmöltz Margittal.

Ugyancsak egész délután várja az érdeklődőket a Társasjáték klub is. Meglehetősen érdekesnek és látványosnak ígérkezik a Pusztaszabolcsi Kutyabarát Klub kutyás bemutatója, amely ráadásul eléggé hosszan tartó élményt ígér 17 óra és 18:30 között.

Az este kínálata már inkább a felnőtt közönséget célozza, 18 órától másfél órán keresztül Kereki Anna és Papp János énekes-zongora duója szórakoztatja majd a közönséget. A nap zárását a helyi erőkre bízták, 20 órakor áll a színpadra a rácalmási 4T zenekar, akik igényes versfeldolgozásaikkal már többször felhívták magukra a figyelmet.

A szervezők a következőként invitálnak az ingyenesen látogatható eseményre: