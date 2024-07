A Borsodi Malátabár is az értelmes elfoglaltságok bázisa volt, ahol az előadások és a szakmai beszélgetések zajlottak. Hogy milyen témák futottak? Lápi hullák és múmiák az őskori kultúrákból, Gothic horror a modern irodalomban, a zenei újságírás, A birodalom aranya a barbárok kezében, Vértezetek a XV. századból, Fesztiválszervezői kerekasztal, Történelmi tévhitek. Persze könnyedebb szórakozásokat is kínáltak, mint a beerpong és egyéb ügyességi vetélkedők, a karaoke, vagy a rockdiszkó hajnalig. Visszatérő elem az arcvadászat is, egy-egy hűsítő sör reményében. Mi a feladat? Csak be kell nevezni a Seriff-sátorban, ahol adnak a játékosnak egy képet valamelyik fesztiválozóról. Az alapján az egyetlen fotó alapján kell megkeresni az illetőt, siker esetén pedig sörjegyet kap a szerencsés játékos. Egész nap működött a csillámtetkó sátor is, ahol nem csak a gyerekek találták meg a kibontakozás lehetőségét, hanem a felnőttek is, ugyanis haj- és szakállszínezésre is be lehetett nevezni, különféle emblémákat és feliratokat varázsolhattak magukra, de a szolgáltatások közt volt a "részeg haver átalakítása" is, amelyben csak meg kellett mondani, mivé alakítsák, de arra is lehetőség volt, hogy a meglévő anyagokkal a fezstiválozók maguk alakítsák vállalhatatlanra védekezésképtelen barátjukat. Ha pedig a hőség végleg minden energiát kivett a rockerekből, még mindig ott volt a strand, ahol a hűs habok közt visszaállíthatták őrjöngő pulzusukat.