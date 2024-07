Jól sejtem, hogy most egy picivel kisebb a rendezvény, mint a legutolsó volt?

– Nem, ez nagyobb lesz. A nagyszínpad például sokkal nagyobb lesz. Akkora nagyszínpadunk lesz, mintha a régi Rockmaraton két első nagyszínpadát egymás tetejére raktuk volna. Harminc méter széles lesz és 16 méter magas. Ez az országban a legnagyobb színpad, amit föl lehet építeni. Alapvetően azért van így, mert a Judas Priestnek ekkora kell. Mi beértünk volna egy hat méterrel kisebbel is, de a Judas Priest nem éri be, úgyhogy ezt kellett idehoznunk iszonyatos pénzért. Tehát van egy óriási nagyszínpadunk, de az egész nagyszínpad tér is átalakul, ez nagy változás lesz a régihez képest. A nyugati fesztiválokra jellemzően a két nagyszínpadunk majdnem egymás mellett lesz, vagyis sréhen egymással szemben, és felváltva fog menni, hol az egyik, hol a másik. A közönség pedig ott lesz bent a nagyszínpadi térben a nap nagyobb részében. Amiben kisebb lett a fesztivál, az az, hogy a négyes színpadot megszüntettük, ami itt volt a fák alatt, mert az egyszerűen kezelhetetlen volt már. Emiatt igaz, hogy kevesebb zenekar lép föl. Sok kisebb, feltörekvő zenekar nem fért be. Most 90 zenekar lép föl, máskor meg 140-150 lépett föl. Persze amiatt is, mert egy nappal hosszabb volt a fesztivál. Az is tény, hogy nagyon ki fog éleződni a szombati napra, akkor nagyon jó eséllyel nézőcsúcsunk lesz. A Rockmaraton teljes történelmének legnézettebb napja lehet ez a szombat. Már elég közel vagyunk, hétezernél több jegy kelt el. Hétezer fizetővel zártuk a teltházat 2019-ben, amikor Phil Anselmo az első Panthera showját meg merte itt csinálni, amiből utána Pantera Reunion lett. Nálunk, azon a nyáron kezdte el, kipróbálta, hogy csinálhat-e ilyet, mennyire durva lesz a visszhang. Aztán gyorsan újraindította a Panterát. Akkor 7000 fővel volt teltház, és az elmaradt Megadethes napon egy picit még talán többen is voltak. Ott 7200 fizető néző volt, és erre jönnek rá a vendégek. Mindennel együtt körülbelül nyolcezer ember volt itt. Ezt most elérjük. Valószínűleg a szombati napunk nézőcsúcs lesz, a csütörtök, péntek és a vasárnap egy kicsit mérsékeltebb lesz. Egyébként egyértelműen látszik számomra így négy-öt év kihagyás után – lehet, hogy bár bántó lesz, amit mondok –, de azért öregszünk. Nemcsak én öregszem, hanem ez a közeg is. Ez egyértelműen látszik is. Persze az is igaz, hogy elég drágák a jegyeink, és azért az is igaz, hogy nem is a leggazdagabbak vagyunk jelenleg, '19-ben jobb volt az anyagi helyzet, mint most. De öregszünk is, és már úgy van sok ember, hogy négy napra már nincs egyszerűen ereje kijönni. Meg ott a család. De egy napot kinéz, arra kijön. Ezért míg korábban kiegyenlítettebb volt a Rockmaraton, mert sok volt a bérletes, és napra elosztva kevesebb volt a napijegy, most azért kevesebb a bérletes, de szombaton meg nagyon sok lesz a napijegyes. Ezért lesz az, hogy a szombat kiugróan nehéz nap lesz nekünk. Amit egyébként sokkal nehezebb megvalósítani, mert fölépítesz egy rendszert, amiben megvan, hogy hány pultosod, hány vagyonőröd, hány stage handed van, és van egy nap, ahol majdnem a duplája kéne mindenből. Egy napra nem nagyon tudsz szerezni még 25-30 embert szakterületenként.